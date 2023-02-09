Seidl: "Ricciardo ile hâlâ bir şeyler içmeye çıkıyoruz"
Andreas Seidl, McLaren'da Daniel Ricciardo ile yollarını ayırmasının aldığı en zor kararlardan birisi olduğunu, fakat aralarının iyi olduğunu belirtti.
Daniel Ricciardo'nun McLaren ile birlikteliğinde tam olarak neyin yanlış gittiği henüz tam manasıyla bilinmiyor.
Bilindiği üzere Avustralyalı sürücünün ayrılığı, 2022 sezonunun ortasında açıklanmış ve kısa bir süre sonra da Oscar Piastri ile sözleşme imzalanmıştı.
Kendi deyimiyle Ricciardo, yarışma motivasyonunu kaybetmişti ve bir yıl beklemeyi, ardından fırsat olursa 2024'te geri dönmeyi tercih etti.
McLaren'ın eski takım patronu Andreas Seidl, şu anda Alfa Romeo'nun başında yer alıyor.
Ricciardo'nun ayrılışıyla ilgili olarak konuşan Seidl, "Profesyonel anlamda, şu ana kadar karşılaştığım en zor şeylerden biriydi."
"Daniel gibi harika bir sürücü ve harika bir insanla böylesine açık ve dürüst konuşmalar yapmak zordu."
"Özellikle de yollarımızı ayırmak istediğimizi ona açıkça ve dürüstçe söylemek hiç kolay değildi. Ancak her zaman izlediğimiz şeffaflık ve açık diyalog sayesinde, bunu başarabilmiş olmaktan mutluyum."
"Böylece sezonu birlikte en iyi şekilde bitirebildik."
"Hâlâ çok iyi bir ilişkimiz var ve akşamları birlikte yemeğe ya da bira içmeye çıkıyoruz."
"Bu benim için çok önemli çünkü günün sonunda, spordaki karmaşık teknolojiye rağmen, hâlâ birer insanız." dedi.
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