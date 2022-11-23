Seidl: "Ricciardo dördüncülüğü kaybetmemizin tek suçlusu değil"

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Hayal kırıklığı dolu iki sezonun ardından McLaren'a veda eden Ricciardo, özellikle yeni kuralların yürürlüğe girdiği 2022 sezonunda çok zorlandı ve sadece 8 yarıştan puanla ayrılabildi.

McLaren takımlar şampiyonasında Alpine'in 14 puan gerisinde beşinci olurken; Norris'in 122 puanına karşılık Ricciardo'nun sadece 37 puan toplaması, dördüncülüğün kaybedilmesinde büyük rol oynadı.

Ancak ortaklığın başarısızlığında takımın da payının bulunduğunu söyleyen Andreas Seidl, bu nedenle dördüncülüğün kaybedilmesinin suçunu sadece Ricciardo'ya yüklemeyi doğru bulmuyor.

Seidl, "Bu yıl takımlar şampiyonasını beşinci sırada bitirmemizin suçunu Daniel'ın durumuna yüklemekten çok uzaktayım."

"İki tarafın da gösterdiği büyük özveriye rağmen kendisiyle umduğumuz şekilde çalışamamanın benim ve takımın sorumluluğunda olduğunun farkındayım."

"Dördüncülüğün kaybedilmesi, takım olarak istediğiniz ya da alabileceğiniz puanları alamamamızdan kaynaklanıyor. Bu sporun bir parçası ve gelecek yıl için geliştirmeye çalıştığımız bir şey." dedi.

Lando Norris, McLaren Daniel Ricciardo, McLaren and team members Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'nun durumu ne olursa olsun Alpine sezon boyunca daha iyi olan taraftı, ancak takımın sık sık dayanıklılık sorunu yaşamasından ötürü McLaren dördüncülük yarışında olması gerekenden daha uzun süre kaldı.

Ricciardo'nun gidişiyle ilgili konuşan Seidl, "Fabrikada yaptığımız veda kutlaması, Perşembe gecesi takım barbeküsündeki veda kutlaması, Daniel ile son kez birlikte olduğumuzu bilerek burada geçirdiğimiz üç gün de dahil olmak üzere tüm hafta sonu duygusaldı."

"Aynı zamanda hafta sonu boyunca mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye odaklandığımızdan emin olduk çünkü Alpine'in üzerindeki baskıyı devam ettirmek istiyorduk.

"Daniel'e en son gridde iyi bir yarış dilediğimde çok duygulanmıştım ama onun bizim için iyi bir yarış çıkardığını görmek harikaydı. 13. sıradan başladı ve puan almayı başardı, bu harika bir performans ortaya koymasının yanı sıra pit duvarındakilerin iyi bir iş çıkarmasına da bağlıydı."

"Birlikte geçirdiğimiz zamanı mümkün olan en iyi şekilde tamamladığımızı düşünüyorum, zaten yaz arasındaki tüm duyuruların ardından amacımız buydu." dedi.