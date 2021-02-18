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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren'da olduğum sürece takımda '1 numara' olmayacak"

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Seidl: "McLaren'da olduğum sürece takımda '1 numara' olmayacak"
Ekleyen:
, Editör

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, düşünülenin aksine Daniel Ricciardo'nun takım içerisinde birinci pilot olmayacağını belirtti.

McLaren bu yıl Carlos Sainz'dan boşalan koltuk için Daniel Ricciardo ile anlaştı ve Avustralyalı pilot, mevcut gridin en tecrübeli isimlerden bir tanesi.

Ricciardo, hem  Sainz'dan hem de takım arkadaşı Lando Norris'ten çok daha fazla deneyime ve başarıya sahip. Bundan ötürü takım içerisinde "1 numara" olması hiç de sürpriz olmayacak.

Ancak takım patronu Andreas Seidl, takımda "1 veya 2 numara" olmadığını ve her iki pilotun da eşit şartlar altında yarışacağını söyledi.

Alman yayıncı n-tv'ye konuşan Seidl, "Takım patronu olduğum sürece, takım içerisinde belirlenmiş bir '1 numara' olmayacak."

"Takımdaki dinamikler için böyle bir şey faydalı ya da gerekli değil. Şahsen kadromuzu seviyorum, çok güçlü olacaklar."

"Lando neredeyse artık tecrübeli bir McLaren pilotu ve Daniel da son iki yıldır eksik olan bir kıyas noktası. O, geçmişte doğru malzemeye sahip olduğu takdirde kazanabileceğini kanıtladı."

"Lando ve Daniel ile birlikte serideki en rekabetçi kadrolardan birine sahibiz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: McLaren

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl, ayrıca McLaren'ın hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce, geçen yıl üçüncü olmak bizim için çok büyük bir başarıydı. Bu yıla girerken, geçen yıl mücadele ettiğimiz tüm rakiplerle yine zorlu bir mücadele içinde olacağımızın farkındayız."

“Önümüzdeki araçlara, yani Mercedes ve Red Bull araçlarına yakınlaşmak istediğimiz ortada. Aynı zamanda etrafımızdaki tüm rakiplerimize karşı zaman kazandığımızdan emin olmak istiyoruz. Sanırım iyimser olmak için pek çok neden var. Yine de gerçekçi olmamız gerekiyor ve biz bunu böyle görüyoruz."

"Geçen yıl içinde bulunduğumuz savaşı unutmamalıyız. Geçen yıl mücadele ettiğimiz tüm bu rakiplere büyük saygı duyuyoruz; Şu anda sahip olduklarımıza kıyasla çok daha yeni bir altyapıya sahip olan fabrika ekipleriyle savaşıyorduk. Bu yüzden sezon hakkında iyimser olabiliriz ama aynı zamanda neyin mümkün olduğu konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor."

“Altyapımızı geliştirmek, öndeki takımlarla ve ayrıca etrafımızdaki ekiplerden bazılarıyla daha eşit şekilde savaşmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. En büyük konu elbette rüzgar tünelimiz. Yarış aracımızı geliştirme açısından çok önemli olan bu yeni rüzgar tünelinin ilk faydasını görmemiz yaklaşık iki yıl sürecek. O zamana kadar sınırlamalara sahip olacağız."

"Ancak takımın enerji dolu olduğunu ve tamamen mücadeleye odaklandığını görebiliyorum. Bu  yüzden son yarışın son turuna kadar en iyisini vereceğiz. Umarım tekrar yüksek pozisyonlar için rekabet ederiz."

Seidl, gelecekte şampiyon olabilmek için en iyi şanslarının Mercedes motoruna geçmek olduğunu da söyledi.

"Mercedes'e geçerken amacımız çok açıktı. Şampiyonluk kazanabilecek bir güç ünitesine sahip olmak istedik ve bundan daha iyisini isteyemezdik. Günümüzde fabrika ve müşteri ekibi için adil muamele olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Mercedes'e karşı çok fazla güvenim var. Ancak aynı zamanda farklı güç ünitelerinin takibi ve farklı ekipler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda büyük adımlar atan FIA'ya da öyle."

"Bu yüzden kesinlikle Mercedes güç ünitesinin gelecekte yarışları tekrar kazanmamıza yardımcı olabileceğine inanıyoruz."

 

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Editör Kemal Şengül

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