Seidl: "Bütçe sınırı ihlaline verilen cezalar yeterli değil"

Haberi dinle

Red Bull Racing, 2021 Formula 1 bütçe sınırını 1,8 milyon pound aştı ve bundan ötürü FIA tarafından iki ayrı cezaya çarptırıldı.

Avusturyalı ekip, cuma günü yapılan açıklamaya göre 30 gün içerisinde motor sporları federasyonuna 7 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Ayrıca 2023'teki rüzgar tüneli ve aerodinamik gelişim süreleri %10 kısıtlanacak.

Cezanın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Red Bull takım patronu Christian Horner, bu cezaların hem acımasız hem de ağır olduğunu dile getirdi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Horner'ın düzenlediği bu toplantıya katılmadı.

Sky'a konuşan Seidl, bu açıklamayı dinleyip dinlemediği sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, bunu dinlemedim. Anlattığın şeylerin bir başka peri masalı olduğunu hayal edebiliyorum. Yani [ne dediği] beni pek ilgilendirmiyor."

"Bence FIA, denetim sürecinde iyi bir iş çıkardı. Dokuz takım finansal kısıtlamalara uydu, biri uymadı ve federasyon bunu tespit edip, onaylayabildi. Bence bu olumlu bir sonuç."

"Yine de bana sorarsanız, verilen cezalar yapılan ihlale uygun değil. Umarım gelecekte cezalar daha katı olur."

Bu yılın başlarında yapılan görüşmeler sonucunda 2022 Formula 1 bütçe sınırı %3.1 oranında artırılmıştı.

Horner, basın toplantısında İngiltere'deki bazı takımların enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu sezon bütçe sınırını aşacağını iddia etti.

Fakat Seidl, "Bu yıl bütçe sınırını aşmak için ortada hiçbir neden yok. Takımlar bu yıl FIA ve Formula 1 ile olumlu görüşmeler yaptı. Bunlar tam da bu konuyla ilgiliydi."

"Sonuç olarak da bütçe sınırı yeniden ayarlandı. Bu toplantılarda herkes görüş alışverişinde bulundu ve alınan kararlardan sonra bu yıl ceza gerektiren ihlaller yaşanmasını kimse beklemiyor."

"Eğer böyle bir şey olursa da uygun cezaların verilmesini umuyorum." dedi.