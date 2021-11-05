Seidl: "Pistte çok fazla toz var"

İlk antrenman seansında sürücüler piste çıktığında, pistin yüzeyinde çok fazla toz olduğu görülebiliyordu ve bu da sürücülerin frenlemede zorlanmasına neden oldu.

Bazı pilotlar lastiklerini kilitledi ve hatta spin atan isimler de vardı.

Seansın ardından konuşan McLaren patronu Andreas Seidl, kendileri için kolay bir başlangıç olmadığını söyledi.

Seidl, şöyle konuştu: "En kolay seans başlangıcı değildi. Bu yüzden yapılacak çok iş var. Görünüşe bakılırsa hafta sonu başlamadan önce pisti yıkamamışlar."

"Elbette geçmiş tecrübelerimizden ilk antrenmanlarda buradaki asfaltın kaygan olabileceğini ve daha sonra kauçukla kaplanmasıyla kademeli olarak iyileşebileceğini biliyoruz. Fakat şimdi toz nedeniyle durum aşırı derecede zordu."

"İşlerin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek zor. Burada, yüksek rakımdan dolayı ekstra soğutma ihtiyacı var. Aynı zamanda aerodinamik yere basma gücü paketinin Monako'dakiyle hemen hemen aynı olmasıyla alakalı zorluklar da var. Genel olarak, birçok değişken var, bu nedenle tahminde bulunmak çok zor."

Seidl, dayanıklılıkla alakalı endişeleri olduğunu ve henüz Mercedes'le motor değişimi konusunda bir karar vermediklerini söyledi.

"Dayanıklılık da bir endişe kaynağı çünkü burada motorun belirli alanlarda aldığı yük, diğer tüm pistlere göre daha fazla. Fakat herkes eşit şartlarda, bu yüzden tüm zorluklarla başa çıkabileceğimizi umuyoruz."

"Mercedes'le Lando Norris'in aracında olası bir motor değişikliği yapma ihtimalini tartışıyoruz. Bunu Meksika'da yapmaya değip değmeyeceğine ya da daha sonra yapıp yapmayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Ancak bunların hepsi Mercedes'in tahminlerine bağlı. Böyle bir ihtiyaç olursa bunu nerede yapacağımıza karar vereceğiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images