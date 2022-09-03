Seidl: "Piastri, McLaren'a mükemmel uyacak"

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Alpine ile kontratı konusunda sorun yaşayan Piastri'nin 2023'te nerede süreceği konusunda haftalar süren bir belirsizlik söz konusuydu.

Avustralyalı pilotun kaderi, sonunda Kontrat Tanıma Kurulu'nun kararıyla belirlendi ve Piastri'nin 4 Temmuz'da, Britanya GP'den 1 gün sonra, McLaren ile imzaladığı kontratın süper lisans için tek geçerli kontrat olduğu açıklandı. Böylelikle Piastri, en az 2 yıl için McLaren'a bağlanmış oldu ve gelecek 2 yıl Lando Norris'in yanında İngiliz ekip için sürecek.

Piastri anlaşmasının açıklanmasının ardından Sky'a konuşan Seidl, Piastri'nin hızının ve kişiliğinin onu McLaren için çok bariz bir tercih yaptığını söylüyor.

"Gelecek yıl Oscar'ın, Lando'yla birlikte bizimle olacağını bilmek bizi çok mutlu ediyor. Oldukça heyecan verici bir pilot kadrosu oldu."

"Oscar'ı istememizin iki nedeni vardı: Birincisi, bence küçük yaştan bu yana yarış serilerinde yaptıklarıyla özel biri olduğunu ve yüksek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. İkincisi, bence kişilik olarak da takımımıza mükemmel uyuyor. Haberlerin ana odağı bu olmalı."

"Onun yeteneği ve potansiyeli konusunda da kesinlikle ikna olduk. Oscar; genç, enerji dolu ve doğru oranda özgüvene sahip. Aynı zamanda çok mütevazi ve gelecek yıl ne kadar büyük bir meydan okumayla karşılaşacağının farkında."

"Bence geçmişte takım olarak genç pilotlarla iyi çalıştığımızı gösterdik. Onunla gelecek yıl çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum."

Piastri ise sosyal medya hesaplarından sonunda F1'e çıkabildiği için ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu açıklayan bir video paylaştı.

2021 F2 şampiyonu pilot, videoda şunları söyledi: "McLaren gibi prestijli bir takımla gride katılacağım için çok heyecanlıyım. Buranın kariyerime başlamak için iyi bir yer olduğundan şüphem yok. Şu ana kadar uzun bir yoldan geçtim. 12 yıldır yarışıyorum ve buraya gelebilmek, yolculuğun en başından beri hayalimdi."

"Bu yolculuğum boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Buna beni son birkaç yıldır destekleyen Alpine'deki arkadaşlarım da dahil. Ayrıca, en başından bu yana yarış kariyerime büyük katkılarda bulunan aileme özellikle teşekkür ederim."

"Papaya'yı temsil etmek için sabırsızlanıyorum. En hızlı şekilde sürüp iyi sonuçlar alabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takımla ve Lando'yla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler."

Seidl, Kontrat Tanıma Kurulu'nun olaya dahil olmasının gereksiz olduğunu düşünüyor çünkü o ve ekibi, Piastri'nin kontratının geçerli olup olmadığı konusunda hiç şüphe duymamış.

"Kontrat Tanıma Kurulu, bizim için hiçbir zaman bir seçenek değildi. Bence bu yüzden olaydaki diğer tarafa neden bir olayları olduğunu sormak daha iyi olur çünkü bu sonuç bizim için gerçekten bir sürpriz değil.

"Şu an geleceğe bakabilmemiz önemli ama aynı zamanda Daniel ve Lando ile son sekiz yarışa odaklanabilmek de önemli. Alpine ile güzel bir mücadele vererek bu sezonu bitirmek ve ardından gelecek sezona odaklanmak istiyoruz."