Seidl: "Tek kişiyi suçlamak tamamen yanlış olurdu"

McLaren, Spa’da cumartesi gününe antrenman seansıyla birlikte oldukça güçlü başladı ve sıralama turlarında bu formunu sürdürdü. Daniel Ricciardo, kendi deyimiyle “McLaren’daki en iyi sıralama seansını” geçirdi ve yarışa 4. sıradan başlama hakkı kazandı. Lando Norris ise ilk iki bölümde de zaman tablolarının zirvesinde olmasına rağmen son bölümde yağmurun şiddetini artırmasıyla Eau Rouge’da büyük bir kaza yaptı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son bölümün ilk dakikalarında bu koşullarda seansın durdurulması gerektiğini söylemişti ve kazanın ardından da seansın hiç başlatılmaması gerektiğini ve bu kazanın gereksiz olduğunu söyleyerek yarış kontrolü eleştirmişti.

Ancak McLaren patronu Andreas Seidl, bu zor koşullarda birini suçlamanın anlamsız olduğunu söyledi.

“Hayır, [kızgın değilim]. Tek bir kişiyi suçlamak tamamen yanlış olurdu. Neticede zor koşullar vardı. Aracı kaybettik ve önümüze bakmamız gerekiyor.”

Aynı zamanda dün de Eau Rouge’da W Series’de 6 aracı içeren büyük bir kaza yaşanmıştı ve ikonik F1 bir virajında değişiklik yapılması gerektiği bir kez daha gündeme gelmişti. Fakat Seidl, bu konuda FIA’ya ve kararlarına güvendiklerini söyledi.

“Yaşananlardan sonra takım olarak duygularımızın etkisiyle bir tepki vermememiz önemli. FIA, takımlar ve pilotlar ile iyi bir iletişim halindeyiz. Günün sonunda FIA’ya hepimiz pistler hakkında doğru kararların alınması konusunda güveniyoruz.”

Kazanın sonucunda güç ünitelerini kaybedip kaybetmedikleri sorulduğunda ise Seidl, “Bunu söylemek için daha çok erken.” dedi.

Ardından Seidl, bu sezona zor bir başlangıç yapan Ricciardo’nun sıralama turlarındaki iyi performansı hakkında ise şu yorumlarda bulundu: “Önemli olan Lando’nun iyi olması ama bugün Daniel’ın dördüncü olduğunu görmek harika.”

“Daniel, dördüncü sıradan başlayacak ve muhtemelen Lando arkadan başlayacak. Bunun sonuçlarının ne olacağını görmemiz gerek. Yarın yine de iyi puanlar için mücadele etmek için uygun bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.”