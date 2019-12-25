Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Seidl, Norris'in gelişiminden memnun

paylaşım
yorumlar
Seidl, Norris'in gelişiminden memnun
Ekleyen:
, Editör
25 Ara 2019 15:00

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'in bu yılki gelişiminden çok memnun görünüyor.

Lando Norris bu yıl McLaren'la Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda etkileyici bir performans gösterdi.

Takım patronu Andreas Seidl, özellikle ikinci yarıda harika bir performans sergileyen Norris'tne övgüyle bahsetti.

“Lando, bir çaylak olarak sezon boyunca oldukça açık şekilde gelişmeyi başardı."

“Melbourne'deki ilk sıralama turlarında üçüncü bölüme kaldı ve bu da onun doğru seçim olduğunu kanıtladı ve yeteneğini açık şekilde gösterdi."

“Aynı zamanda deneyimini yükseltmesi ve giderek daha agresif olmaya başlaması çok normal. Özellikle yarış temposunda, sezonun başında daha muhafazakar olduğu açık. Çünkü deneyim kazanmak için yarışları bitirmesi önemliydi."

“İkinci yarıdan itibaren komple bir F1 pilotu olduğunu söyleyebilirim, çünkü startları ve performansı ve yarışma şekli harikaydı. Teknik sorunlar ve benzeri şeyler nedeniyle biraz şanssızdı, ki bu da çoğu zaman harika sonuçlar alabilecekken oldu."

Seidl, Carlos Sainz'ı da övdü.

“Carlos’un tarafında ise durum biraz farklıydı. Takım için yeni bir isimdi, ancak diğer takımlarla olan tecrübesini zaten görebiliyordunuz. Bu açıdan geçen yılki testte, aracın gelişimine yardımcı olmak olmak adına, mühendisle birlikte çalışmak ve aracın gelişimine net bir yön vermek önemliydi. Tüm yıl boyunca hem sıralama hem de yarışlara bakarsanız, topladığı puanlardan da görüleceği üzere karşılığını aldı."

“Ayrıca Carlos açısından teknik sorunlar yüzünden iyi puanlar kaybettiğimiz yarışlar oldu."

"Örneğin 11-10'luk sıralama sonucuna bakarsak, bu benim için harika bir şey çünkü iki hızlı sürücümüz olduğunu gösteriyor."

Sonraki haber
Racing Point, 2021 aracından memnun değil

Önceki haber

Racing Point, 2021 aracından memnun değil

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Küçükken Vettel'in galibiyetlerini izlerdim"

1s
2
Formula 1

Sainz’ın “Smooth Operator” şakası nasıl ortaya çıktı?

2s
3
Formula 1

Perez: "McLaren, 2019'da çok hızlıydı"

4
Formula 1

Horner: "Verstappen bu sezon diğer pilotların önüne geçti"

3s
5
Formula 1

Hakkinen: "Bottas zirveye yaklaşıyor"

Son Videolar

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri 08:24
Formula 1

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

Son Haberler

Seidl, Norris'in gelişiminden memnun
F1

Seidl, Norris'in gelişiminden memnun

Racing Point, 2021 aracından memnun değil
F1

Racing Point, 2021 aracından memnun değil

Verstappen: "Küçükken Vettel'in galibiyetlerini izlerdim"
F1

Verstappen: "Küçükken Vettel'in galibiyetlerini izlerdim"

Sainz’ın “Smooth Operator” şakası nasıl ortaya çıktı?
F1

Sainz’ın “Smooth Operator” şakası nasıl ortaya çıktı?

Horner: "Verstappen bu sezon diğer pilotların önüne geçti"
F1

Horner: "Verstappen bu sezon diğer pilotların önüne geçti"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.