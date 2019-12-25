Seidl, Norris'in gelişiminden memnun

Lando Norris bu yıl McLaren'la Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda etkileyici bir performans gösterdi.

Takım patronu Andreas Seidl, özellikle ikinci yarıda harika bir performans sergileyen Norris'tne övgüyle bahsetti.

“Lando, bir çaylak olarak sezon boyunca oldukça açık şekilde gelişmeyi başardı."

“Melbourne'deki ilk sıralama turlarında üçüncü bölüme kaldı ve bu da onun doğru seçim olduğunu kanıtladı ve yeteneğini açık şekilde gösterdi."

“Aynı zamanda deneyimini yükseltmesi ve giderek daha agresif olmaya başlaması çok normal. Özellikle yarış temposunda, sezonun başında daha muhafazakar olduğu açık. Çünkü deneyim kazanmak için yarışları bitirmesi önemliydi."

“İkinci yarıdan itibaren komple bir F1 pilotu olduğunu söyleyebilirim, çünkü startları ve performansı ve yarışma şekli harikaydı. Teknik sorunlar ve benzeri şeyler nedeniyle biraz şanssızdı, ki bu da çoğu zaman harika sonuçlar alabilecekken oldu."

Seidl, Carlos Sainz'ı da övdü.

“Carlos’un tarafında ise durum biraz farklıydı. Takım için yeni bir isimdi, ancak diğer takımlarla olan tecrübesini zaten görebiliyordunuz. Bu açıdan geçen yılki testte, aracın gelişimine yardımcı olmak olmak adına, mühendisle birlikte çalışmak ve aracın gelişimine net bir yön vermek önemliydi. Tüm yıl boyunca hem sıralama hem de yarışlara bakarsanız, topladığı puanlardan da görüleceği üzere karşılığını aldı."

“Ayrıca Carlos açısından teknik sorunlar yüzünden iyi puanlar kaybettiğimiz yarışlar oldu."

"Örneğin 11-10'luk sıralama sonucuna bakarsak, bu benim için harika bir şey çünkü iki hızlı sürücümüz olduğunu gösteriyor."