Seidl, Norris'i sözleşme bitiminde Audi'ye getirmeye mi çalışacak?
Eski pilotu Lando Norris'i öven Sauber CEO'su Andreas Seidl'ın Audi yapılanmasının ilk sezonları için Norris'i düşünebileceği konuşuluyor.
McLaren'daki dört sezonluk macerası geçtiğimiz günlerde sona eren Seidl, gelecek sezondan itibaren eski takımı Sauber'e dönecek ve bu kez takım patronluğu yerine CEO olarak görev yapacak.
Önümüzdeki üç sezon boyunca Audi'nin F1'e dönüşüne hazırlanacak olan Seidl'in ilk işi ise yeni bir takım patronu bulmak, nitekim Frederic Vasseur takımdan ayrıldı ve gelecek sezon Ferrari takım patronluğu görevini üstlenecek.
Seidl'ın vereceği bir diğer önemli karar ise pilot kadrosunda değişikliğe gidilip gidilmeyeceği. Hem Valtteri Bottas, hem de Guanyu Zhou'nun gelecek sezon için sözleşmeleri mevcut, ancak takım sonrası için daha rekabetçi ve daha genç pilotları tercih etme yoluna gidebilir.
İlk akla gelen isim elbette genç sürücü programının yükselen ismi Theo Pourchaire, ancak takımın yönünü 2025 pilot pazarına çevirmesi ve sözleşmesi bitecek olan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly veya Esteban Ocon gibi isimlere yönelmesi de bir ihtimal.
Sauber için 2024 sezonunun sonunda sözleşmesi biten en önemli pilot ise hiç şüphesiz ki Lando Norris. McLaren döneminde Seidl ile iyi bir ilişki kuran Norris halen takımın rekabetçi olmasını bekliyor, ancak istediği ortamı bulamaması halinde takımdan ayrılması ciddi bir ihtimal.
Bu durumda kendisi için kesinkes rekabetçilik vadeden bir Audi'nin Norris ile anlaşmak için bir numaralı aday olduğunu söylemek mümkün; iyi bir ilişki kurabildiği ve desteğini her zaman hissedeceği Seidl'ın varlığı da bu ihtimali ciddi oranda arttıracaktır.
Norris hakkında The Race'a konuşan Seidl, "Lando'nun bu yılki performansına bakarsanız, padoktaki en iyilerden biri olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunun bir kanıtı."
"Lando'nun bu yılki performansına baktığımda gördüğüm şey, sıralama turlarında ve yarışlarda istikrarlı bir şekilde başarılı olabilmek açısından bir adım daha ileri gittiği, sezon boyunca neredeyse hiç hata yapmadı."
"Hafta sonlarına nasıl yaklaştığı, yarışları nasıl okuduğu, en iyi sonucu elde edebilmek için mühendisleriyle nasıl iletişim kurduğu da açıkça gördüğüm bir diğer adım." dedi.
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