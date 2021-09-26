Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı"

Rusya Grand Prix'sinin büyük bir bölümünü ilk sırada götüren Norris, 14. turda Carlos Sainz'dan liderliği aldı ve pit stopların ardında da liderliğini kaybetmedi. Britanyalı pilot, ilk pit stopların sonrasında yaklaşık 10 saniyelik bir farkla liderdi.

Norris'in arkasında ise pit stopların ardından sert hamurla birlikte temposunu arttıran Lewis Hamilton hızla yükselmekteydi. 7 kez dünya şampiyonu, Norris'le arasındaki farkı hızla kapattı.

Norris, 53 turluk yarışın 46. turunda yağmur başlayana kadar Hamilton'ı arkasında tutmayı başarmıştı.

Yağmurun gitgide kötüleşmesiyle birlikte Hamilton, geçiş lastiği takmak için pite geldi ancak Norris, takımı onu pite çağırsa da kuru zemin lastikleriyle dışarıda kalmaya devam etti.

51. tura geldiğimizde Norris, 5. virajda pistten kaydı ve Hamilton'a liderliği vermiş oldu. Genç pilot, geçiş lastiklerine geçmesinin ardından ise 7. sıraya geriledi.

Seidl, yaşananların Norris'in öğrenme sürecinin bir parçası olarak nitelendirirken; McLaren'ın Norris'i pite çağırma kararında daha baskın olabileceğini kabul etti.

Sky F1'e konuşan Seidl, şunları söyledi: "O [Norris], bunun bu oyunun bir parçası olduğunu biliyor. Ayrıca bu, onun öğrenme sürecinin de bir parçası."

"Ancak bu, sadece onun için değil; takım için de öğrenme sürecinin bir parçası çünkü bence pit duvarında aldığımız bilgilerle birlikte her zaman pilotun kararını reddederek onu onu pite çağırma şansımız oluyor."

"Ancak günün sonunda dışarıda kalma kararını aldık."

"Lewis'in tarafındaki konuşmaları da duyduk ve konuşmalar bizimkilere benziyordu. Lewis, o sırada ikinci sırada yer aldığından bizim ne yapacağımızı bekleyerek onun tam tersini yapma şansına sahipti. Biz bu fırsata sahip değildik."

"Galibiyete gitmek istedik ve bu yüzden dışarıda kalma kararını aldık ve bu çalışmadı."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Dışarıda kalma kararını verdiklerinden dolayı pişmanlık duyup duymadıkları sorulan Seidl, şöyle devam etti: "Yarışı 7. sırada bitirdik yani şu anda bunun pişmanlığını yaşıyoruz!"

"Bu, takım olarak verdiğimiz bir karardı. Sonuç şu: Bugün bazı takımlara kıyasla doğru kararı veremedik. Bunu analiz edeceğiz, bundan ders çıkaracağız ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Seidl son olarak, Norris'in son birkaç tura kadar gösterdiği güçlü performansı övdü ve Britanyalı pilotun F1'deki henüz üçüncü senesinde başardıklarının "etkileyici olduğunu" ekledi.

"Bence son iki ya da üç tur haricinde, bugün takımdan gördüklerimiz yine etkileyiciydi. Norris'in tarafında ise dün pole pozisyonunu alması ve bugün yarışta yaptıkları, F1'deki üçüncü senesinde başardıkları etkileyici."

"Bu yüzden onunla birlikte bugün yaşananları analiz ederek bugün neleri daha iyi yapabilirdik görmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız. İlk yaptığımız şey her zaman budur. Yarış hafta sonunun sonucu bunu etkilemez."

"Ancak bu hafta sonu onun yaptığı bütün olumlu şeyleri görmek ve Türkiye'de daha güçlü geri dönmek de önemli."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images