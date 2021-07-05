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Seidl: "Norris'e verilen ceza doğru değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'e verilen 5 saniye cezasının doğru olmadığını dile getirdi.

Seidl: "Norris'e verilen ceza doğru değil"

McLaren pilotu Lando Norris güvenlik aracının ardından dördüncü virajda Sergio Perez'le  yan yana gelmiş ve dış tarafta kalan Meksikalı pilot çakıla uçmuştu.

Bu olayın ardından Norris'e 5 saniye zaman cezası verildi ve bu cezayı çekmesinin ardından Valtteri Bottas'ın gerisinde piste çıktı.

Yarış biterken Bottas ve Norris arasındaki fark sadece 2 saniyeydi. Yani eğer ceza almasaydı, muhtemelen yarışı Bottas'ın önünde ikinci bitirebilirdi.

Yarışın ardından konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu konuda şöyle dedi: "Her şeyden önce yarışın sonucundan ve her iki araçla da ortaya koyduğumuz performanstan gerçekten çok memnunuz."

"Bana göre bu ceza olmasa ikinci olma şansımız vardı. Ayrıca ceza ile aynı fikirde değilim. Açıkçası kartingde bile zaten bunu öğreniyorsunuz, eğer oraya giderseniz o zaman kendinizi çakılda bulursunuz, bunun cezalık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Fakat olumlu yönlere bakarsak, takım ve Lando için sansasyonel bir yarıştı. Pistteki ve fabrikadaki herkese çok teşekkürler."

"Bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz. Şampiyona için bugünkü puanları almak harika ve bugün açıkça hedefimiz olan, Ferrari'den daha fazla puan topladık. Etkileyici bir tempo ile podyuma çıktık, yani gerçekten mutluyum."

Norris'in yanı sıra Daniel Ricciardo da nispeten iyi bir yarış çıkardı ve yedinci oldu.

Avustralyalı pilot sorulduğunda Seidl, "Daniel'in bugünkü performansından çok memnunuz. Yarış boyunca arkadan çok fazla baskı olmasına rağmen çok kontrollü gitti. Lastikleri ve aradaki farkları yönetti. Çok mutluyum ve umarım bu, Silverstone'da bir sonraki adımı atma konusunda ona ekstra enerji verir."

"Takım olarak orada nerede olacağımızı tahmin etmek zor ancak ayaklarımız yere basmalı. Başımızı önümüze eğmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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