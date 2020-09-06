Seidl: "Monza'da savaşımız Mercedes'le olmayacak"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, 3. sıradan başlayacakları İtalya GP'de mücadelelerinin Mercedes'le olmayacağını, daha çok arkadan gelecek rekabete odaklanacaklarını söyledi.
Carlos Sainz bugünkü yarışa 3. sıradan başlayacak. Sainz ve McLaren'ın startlardaki performansı, İspanyol sürücünün startta Mercedes pilotlarıyla mücadele edebileceğini işaret ediyor.
Buna karşı Seidl, Sainz startta bir Mercedes'i geçse dahi o pozisyonu korumak için aşırı zorlayarak arkasındaki doğrudan rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşmeyeceğini söyledi.
McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki rakipleri Racing Point ve Renault, hemen arkada yer alacaklar.
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Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Yaklaşım açısından diğer yarışlardan farklı olmayacak. Genellikle iyi startlar alıyoruz ve her zaman ilk turda önümüzdeki araçları geçmeye çalışıyoruz."
"Yarın (bugün) da aynısını yapmaya çalışacağız ancak bunu başarsak bile, yani Mercedes'lerden birisini startta geçsek bile onlarla mücadele etmenin ve arkada tutmaya çalışmanın bizim için mantıklı olup olmayacağı konusunda doğru dengeyi bulmamız lazım."
"Çünkü günün sonunda gerçekte imkansız olan bir şeyi yapmaya çalışırken daha fazla performans kaybedebilirsiniz." dedi.
Seidl, Sainz için yarıştaki en büyük tehdidin 5. sıradan başlayan Max Verstappen olacağını söyledi.
Seidl, "Carlos'un arkasındaki araçlara ya da Carlos ve Lando arasındaki araçlara bakarsak, cuma günü uzun sürüşleri güçlüydü. Renault ve Red Bull'da Max'in sürüşleri iyiydi. Onu yarış yetenekleri ve altındaki gücünü dikkate alırsak asla göz ardı etmemeliyiz."
"Bu yüzden her şey normal bir şekilde ilerlerse, Max'i arkamızda tutmak zor olacak ancak bu start pozisyonlarıyla Racing Point ve Renault'ya karşı iyi mücadele edebiliriz. Bunu yapmaya çalışacağız."
"Ancak dediğim gibi, arkamızda kim olursa olsun mümkün olduğu kadar uzun süre onu arkamızda tutmaya çalışacağız." dedi.
Takımlar şampiyonasında McLaren, Racing Point, Ferrari ve McLaren'ın sadece 9 puan içerisinde yer alıyor olması, bugünkü yarışı ekstra heyecanlı kılacak.
Seidl, "Günün sonunda takımlar şampiyonasındaki mücadele nedeniyle yarış hafta sonundan maksimumu almalıyız. Sıralamalar, ardından Pazar günü yarış stratejisi, pit stoplar, pilot performansı, startlar, ilk turu tamamlamak ve ayrıca burada birinci ve ikinci şikanı geçmek büyük bir mücadele."
"Ancak genel olarak bugün iyi puanlar kazanabilmek için her şey bize bağlı. İyi puanlar kazanmayı hedefliyoruz." dedi.
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, head for the track
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, to the cicruit
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren celebrates in Parc Ferme with his team
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 in Parc Ferme
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 drives into Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35, in the pit lane
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren, 3rd position
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
Carlos Sainz Jr., McLaren
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