Seidl: "Monza'da savaşımız Mercedes'le olmayacak"

Carlos Sainz bugünkü yarışa 3. sıradan başlayacak. Sainz ve McLaren'ın startlardaki performansı, İspanyol sürücünün startta Mercedes pilotlarıyla mücadele edebileceğini işaret ediyor.

Buna karşı Seidl, Sainz startta bir Mercedes'i geçse dahi o pozisyonu korumak için aşırı zorlayarak arkasındaki doğrudan rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşmeyeceğini söyledi.

McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki rakipleri Racing Point ve Renault, hemen arkada yer alacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Yaklaşım açısından diğer yarışlardan farklı olmayacak. Genellikle iyi startlar alıyoruz ve her zaman ilk turda önümüzdeki araçları geçmeye çalışıyoruz."

"Yarın (bugün) da aynısını yapmaya çalışacağız ancak bunu başarsak bile, yani Mercedes'lerden birisini startta geçsek bile onlarla mücadele etmenin ve arkada tutmaya çalışmanın bizim için mantıklı olup olmayacağı konusunda doğru dengeyi bulmamız lazım."

"Çünkü günün sonunda gerçekte imkansız olan bir şeyi yapmaya çalışırken daha fazla performans kaybedebilirsiniz." dedi.

Seidl, Sainz için yarıştaki en büyük tehdidin 5. sıradan başlayan Max Verstappen olacağını söyledi.

Seidl, "Carlos'un arkasındaki araçlara ya da Carlos ve Lando arasındaki araçlara bakarsak, cuma günü uzun sürüşleri güçlüydü. Renault ve Red Bull'da Max'in sürüşleri iyiydi. Onu yarış yetenekleri ve altındaki gücünü dikkate alırsak asla göz ardı etmemeliyiz."

"Bu yüzden her şey normal bir şekilde ilerlerse, Max'i arkamızda tutmak zor olacak ancak bu start pozisyonlarıyla Racing Point ve Renault'ya karşı iyi mücadele edebiliriz. Bunu yapmaya çalışacağız."

"Ancak dediğim gibi, arkamızda kim olursa olsun mümkün olduğu kadar uzun süre onu arkamızda tutmaya çalışacağız." dedi.

Takımlar şampiyonasında McLaren, Racing Point, Ferrari ve McLaren'ın sadece 9 puan içerisinde yer alıyor olması, bugünkü yarışı ekstra heyecanlı kılacak.

Seidl, "Günün sonunda takımlar şampiyonasındaki mücadele nedeniyle yarış hafta sonundan maksimumu almalıyız. Sıralamalar, ardından Pazar günü yarış stratejisi, pit stoplar, pilot performansı, startlar, ilk turu tamamlamak ve ayrıca burada birinci ve ikinci şikanı geçmek büyük bir mücadele."

"Ancak genel olarak bugün iyi puanlar kazanabilmek için her şey bize bağlı. İyi puanlar kazanmayı hedefliyoruz." dedi.