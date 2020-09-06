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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Seidl: "Monza'da savaşımız Mercedes'le olmayacak"

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Seidl: "Monza'da savaşımız Mercedes'le olmayacak"
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McLaren takım patronu Andreas Seidl, 3. sıradan başlayacakları İtalya GP'de mücadelelerinin Mercedes'le olmayacağını, daha çok arkadan gelecek rekabete odaklanacaklarını söyledi.

Carlos Sainz bugünkü yarışa 3. sıradan başlayacak. Sainz ve McLaren'ın startlardaki performansı, İspanyol sürücünün startta Mercedes pilotlarıyla mücadele edebileceğini işaret ediyor.

Buna karşı Seidl, Sainz startta bir Mercedes'i geçse dahi o pozisyonu korumak için aşırı zorlayarak arkasındaki doğrudan rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşmeyeceğini söyledi.

McLaren'ın takımlar şampiyonasındaki rakipleri Racing Point ve Renault, hemen arkada yer alacaklar.

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Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Yaklaşım açısından diğer yarışlardan farklı olmayacak. Genellikle iyi startlar alıyoruz ve her zaman ilk turda önümüzdeki araçları geçmeye çalışıyoruz."

"Yarın (bugün) da aynısını yapmaya çalışacağız ancak bunu başarsak bile, yani Mercedes'lerden birisini startta geçsek bile onlarla mücadele etmenin ve arkada tutmaya çalışmanın bizim için mantıklı olup olmayacağı konusunda doğru dengeyi bulmamız lazım."

"Çünkü günün sonunda gerçekte imkansız olan bir şeyi yapmaya çalışırken daha fazla performans kaybedebilirsiniz." dedi.

 

Seidl, Sainz için yarıştaki en büyük tehdidin 5. sıradan başlayan Max Verstappen olacağını söyledi.

Seidl, "Carlos'un arkasındaki araçlara ya da Carlos ve Lando arasındaki araçlara bakarsak, cuma günü uzun sürüşleri güçlüydü. Renault ve Red Bull'da Max'in sürüşleri iyiydi. Onu yarış yetenekleri ve altındaki gücünü dikkate alırsak asla göz ardı etmemeliyiz."

"Bu yüzden her şey normal bir şekilde ilerlerse, Max'i arkamızda tutmak zor olacak ancak bu start pozisyonlarıyla Racing Point ve Renault'ya karşı iyi mücadele edebiliriz. Bunu yapmaya çalışacağız."

"Ancak dediğim gibi, arkamızda kim olursa olsun mümkün olduğu kadar uzun süre onu arkamızda tutmaya çalışacağız." dedi.

Takımlar şampiyonasında McLaren, Racing Point, Ferrari ve McLaren'ın sadece 9 puan içerisinde yer alıyor olması, bugünkü yarışı ekstra heyecanlı kılacak.

Puan durumu >>

Seidl, "Günün sonunda takımlar şampiyonasındaki mücadele nedeniyle yarış hafta sonundan maksimumu almalıyız. Sıralamalar, ardından Pazar günü yarış stratejisi, pit stoplar, pilot performansı, startlar, ilk turu tamamlamak ve ayrıca burada birinci ve ikinci şikanı geçmek büyük bir mücadele."

"Ancak genel olarak bugün iyi puanlar kazanabilmek için her şey bize bağlı. İyi puanlar kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

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Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
1/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
2/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
3/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
4/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, head for the track

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, head for the track
5/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, to the cicruit

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Lando Norris, McLaren MCL35, to the cicruit
6/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren celebrates in Parc Ferme with his team

Carlos Sainz Jr., McLaren celebrates in Parc Ferme with his team
7/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
8/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 in Parc Ferme
9/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 drives into Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 drives into Parc Ferme
10/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
11/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
12/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren in Parc Ferme
13/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16
14/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35, in the pit lane

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35, in the pit lane
16/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35
17/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren, 3rd position

Carlos Sainz Jr., McLaren, 3rd position
18/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20
19/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
20/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
21/22

Carlos Sainz Jr., McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren
22/22
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Takımlar McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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