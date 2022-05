Seidl: "Monako için tahminde bulunmak güç"

Avrupa sezonunun açılmasıyla birlikte birçok takım araca güncelleme getirirken, McLaren en büyük değişikliklere imza atan takımlardan biriydi. Güncellemelerin ne kadar işe yaramadığını söylemek ise güç, nitekim Lando Norris yarışı sekizinci tamamlasa da ön gruba ek olarak Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve Alpine'den Esteban Ocon'un gerisindeydi. Daniel Ricciardo ise bir diğer formsuz hafta sonu sonrası 12. olarak puan alamadı.

Geçtiğimiz sezonlarda özellikle yüksek hızlı virajlardaki hızıyla bir adım öne çıkan McLaren, artık tüm alanlarda dengeli bir araca sahip olduğuna ve düşük hızlı virajların bir zayıf nokta olmaktan çıktığına inanıyor.

Düşük hızda yol tutuşuna sahip olmak hiç şüphesiz ki Monako'da başarıya ulaşmanın püf noktası. Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Barcelona'daki düşük hızlı virajlardan oluşan son sektördeki performansının zayıflığına gönderme yapmış ve "beklentimiz diğer pistlere göre çok daha düşük" demişti.

Ancak Barcelona'nın son sektörünün ciddi bir referans noktası olmadığını düşünenler de var. Bunlardan birisi McLaren takım patronu Andreas Seidl.

Seidl'e göre, Monako çok aykırı bir pist olduğu için net bir yorum yapmak güç. 2021 Monako GP bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. Lando Norris, düşük hızlı virajlarda yaşanan sıkıntılara rağmen sıralama turlarında beşinci olmuş, Charles Leclerc'in yarışa başlayamaması ve Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla birlikte mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Autosport'un düşük hızlı virajlarda gelişmelerinin onları hafta sonu için iyimser bir konuma getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Seidl, "Monako, ne yapacağınızı kestirmenin daima zor olduğu, çok özel bir pist."

"Önreğin geçtiğimiz sezon düşük hızda oldukça zorlanan bir araca sahiptik ancak sıralamalarda ilk dördü zorladık ve tüm olan bitenin ardından podyuma bile çıktık."

"Bu kadar özel bir pistteyken ve tamamen yeni araçlara sahipken kimin nerede olacağını tahmin etmek daha da zorlaşıyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, 3rd position, crosses the line to the cheers of his team on the pit wall

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images