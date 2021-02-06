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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Mercedes'in çalışma şekli etkileyici"

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Seidl: "Mercedes'in çalışma şekli etkileyici"
Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, F1-Insider.com'a verdiği özel röportajda Mercedes'le çalışmaların yolunda gittiğini belirtti.

McLaren yeni sezonda Mercedes'in F1 motoruna geçiş yapacak. Taraflar geçtiğimiz aylarda 2021 projesi üzerinde çalışmaya başladılar.

İngiliz ekibin aracın arka tarafını Mercedes'in güç ünitesine göre yeniden dizayn etmesi gerekiyor ve bunu yaparken güç ünitesinin özellikleri konusunda iki taraf arasında yoğun bir bilgi akışı oluyor.

Mercedes ve McLaren, son kez 2014 yılında beraber çalışmıştı. O dönemden bu yana her iki şirkette de çok sayıda değişiklik yaşandı.

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, F1-Insider.com'la olan röportajında Mercedes'le yaptıkları çalışmanın çok iyi gittiğini dile getirdi.

Seidl, "Pandemi nedeniyle durum o kadar da kolay değil ancak elimizden geleni yapıyoruz. Genellikle evimde, çevrimiçi şekilde çalışıyorum."

"Sahip olduğumuz program göz önüne alındığında çok iyi durumdayız. Mercedes gibi yeni bir motor partnerimiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu, aracın arka tarafında çok fazla çalışma yapılması gerektiği anlamına geliyor."

"Mercedes'in çalışma şekli inanılmaz derece profesyonel ve gerçekten çok etkileyici." dedi.

AlphaTauri patronu Franz Tost geçtiğimiz günlerde, "Mercedes hâlâ en iyisi, onlar en iyi motora sahip, yani kendimizi kandırmamalıyız... McLaren bundan faydalanacak." demişti.

Seidl ise, "Sonunda ilk test sürüşüne kadar nerede ve nasıl olduğunuzu tam bilemezsiniz. Kağıt üstünde daha güçlü olmamız gerekiyor. Ayrıca sürücü tarafında da iyi durumdayız çünkü Lando Norris artık daha tecrübeli ve yanında yarışlar kazanabileceğini kanıtlamış Daniel Ricciardo gibi bir sürücü olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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