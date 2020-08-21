Seidl: “Mercedes, motor modu yasağından sonra da en iyi motor olacak”

Geçtiğimiz hafta FIA, takımların Belçika Grand Prix’sinden itibaren sıralama turları ve yarışta tek bir motor moduyla sürüş yapmalarını istediği bir teknik direktif yayınlayacağını belirtmişti.

McLaren gelecek sene Renault motorundan Mercedes motoruna geçiş yapacak ve pek çok kesim bu yeni teknik direktifle beraber en çok kayıp yaşayacak motorun Mercedes olacağını düşünüyor.

Seidl bu konuda, “Dürüst olmak gerekirse, bu bilgiyi gizli bir mektuptan aldık. Ancak FIA’nın neye ulaşmak istediği konusunda ayrıntılara girmiyor.”

“Bu yüzden beklemeliyiz. Bildiğiniz gibi günümüzde bu karmaşık güç üniteleriyle beraber, içten yanmalı motorda farklı modlar konusunda, bataryayı dayanıklılık, atak, defans için kullanma şeklinizde farklı ayarların büyük bir önceliği var.”

“Sonuç olarak, eğer bir değişiklik hedefleniyorsa beklememiz gerekiyor.”

“Dürüst olmak gerekirse, farklı motor üreticileri arasındaki motor modlarının farkının ne olduğuna dair bir değerlendirmem yok. Çünkü her üreticinin sıralama turları ve yarış için farklı modları var.”

“Bu yüzden herhangi bir motor üreticisinin sadece tek bir motor modu varsa şaşırırım. Farklı üreticiler arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu tahmin etmek zor. Bu yüzden bunun, motor üreticileri ile FIA arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.”

“Kural değişiklikleri her neyse, Mercedes’in, sahip olduklarıyla beraber bu modern güç ünitesi çağında en iyi olmaya devam edeceklerinden eminim.”

“Bizim gibi bir müşteri için en önemli şey, kurallar ne olursa olsun, fabrika takımıyla tamamen aynı modları almak ve aynı mesafeyi kat etmek.”

“Ve hem Renault hem de Mercedes’e tamamen güveniyorum. Müşterilerine, fabrika takımıyla aynı şekilde davrandıklarına tamamen güveniyorum.”

“Kurallar, müşterilerin her zaman fabrika takımlarıyla aynı ayarlarda parçalar alması gerektiğini açık şekilde belirtiyor, ki bu da bizim tedarik konusunda yaptığımız sözleşmelerin bir parçası.”

“Yani dediğim gibi, bu bizim için en önemli şey ve Renault ile Mercedes’e, bunu sağladıkları konusunda FIA ile birlikte güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

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