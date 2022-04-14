Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA, Aston Martin güvenlik aracına yönelik "kaplumbağa" eleştirilerine yanıt verdi Sonraki / Mercedes: "Hamilton'ın aracındaki ekstra sensörler küçük bir ağırlık farkı yaratıyordu"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Seidl: "Melbourne, McLaren için bir dönüm noktası olacak"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, iki araçla birden ilk altıya girdikleri Avustralya Grand Prix'sinin takım için bir dönüm noktası olacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Seidl: "Melbourne, McLaren için bir dönüm noktası olacak"
Haberi dinle

McLaren bu yıl ilk kez iki araçla birden puan aldığı Avustralya GP'den mutlu şekilde ayrılmıştı. Lando Norris, dördüncü başladığı yarışta beşinci olurken, Daniel Ricciardo yarış boyunca Norris'le benzer tempoda giderek altıncı oldu.

Bu, takıma Bahreyn ve Suudi Arabistan'da yaşanan  zorlukların ardından iyimser bir hava kattı.

McLaren pilotu Norris, McLaren'ın iyi performansının temelde Avustralya GP'nin pist düzeninin MCL36'ya uymasından kaynaklandığını söylüyordu. Takım patronu Andreas Seidl ise güçlü performansın ardında yaşatan üç neden olduğunu belirtti.

Seidl, "Aldığımız sonuçlardan çok memnunuz. Yarışı beşinci ve altıncı sıralarda bitirdik, toplamda 18 puan aldık ve şampiyonada dördüncü sıraya çıktık. Bu, son yarışlara bakıldığında ileriye doğru iyi bir adım oldu."

"Bu ilerlemenin ardında üç neden yatıyor: Birincisi İşe yarayan küçük bir güncelleme getirmemiz, ikincisi aracımızın bu piste çok iyi uyması ve üçüncüsü Suudi Arabistan'da öğrendiklerimizi uygulamamız."

"Yarış boyunca rekabetçi olduğumuzu görmek güzeldi. Böyle bir sonuç takıma sıkı şekilde çalışmaya devam etme konusunda büyük motivasyon veriyor. Şimdi, ana hedefimizin bu olmadığını bilsek bile sezon başında gördüklerimizden sonra bizim için düşünülemez bir şey olan ilk on için savaşabiliyoruz."

"Yarışta Mercedes ile rekabet edemedik çünkü tempo olarak sıralama turlarında daha güçlülerdi. Fakat ilk iki yarışta önümüzde olan Alpine, Alfa Romeo ve Haas'tan daha hızlıydık."

"Bu sonuç sezon başlangıcıyla kıyaslandığında bizim için bir dönüm noktası olacak. İlk defa iki araçla birden puan almayı başardık fakat şu anda en iyi aracın 1 saniye ardında olduğumuzu biliyoruz. Bu farktan memnunuz değiliz ve hedefimiz bunu kapatmak."

"Yavaş virajlarda yol tutuş eksikliği var fakat ancak iyi olan şey şu ki bu sorunu ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerektiğini anladık. Her şeyi bir an önce çözmek için çok çalışıyoruz."

"Sabırlı olmamız gerekecek fakat en önemli şey ne yapacağımız konusunda net bir fikrimizin olması." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FIA, Aston Martin güvenlik aracına yönelik "kaplumbağa" eleştirilerine yanıt verdi
Önceki haber

FIA, Aston Martin güvenlik aracına yönelik "kaplumbağa" eleştirilerine yanıt verdi
Sonraki haber

Mercedes: "Hamilton'ın aracındaki ekstra sensörler küçük bir ağırlık farkı yaratıyordu"

Mercedes: "Hamilton'ın aracındaki ekstra sensörler küçük bir ağırlık farkı yaratıyordu"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes, dalgalanmayı önlemek için 100'den fazla test yapmış
Formula 1

Mercedes, dalgalanmayı önlemek için 100'den fazla test yapmış

Barselona F2 testi 3. gün: Drugovich testi lider kapattı Barcelona Nisan testi
FIA F2

Barselona F2 testi 3. gün: Drugovich testi lider kapattı

Marko: "Ricciardo'yu değersiz görmek hata olur" Avustralya GP
Formula 1

Marko: "Ricciardo'yu değersiz görmek hata olur"

Son Haberler

Mercedes, dalgalanmayı önlemek için 100'den fazla test yapmış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, dalgalanmayı önlemek için 100'den fazla test yapmış

Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu

Mercedes, sezonun en güçlü hafta sonunun Avustralya olduğunu düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, sezonun en güçlü hafta sonunun Avustralya olduğunu düşünmüyor

Ferrari'nin Avustralya'yı domine etmesine, Red Bull'un ayar hatası yardımcı olmuş
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Avustralya'yı domine etmesine, Red Bull'un ayar hatası yardımcı olmuş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.