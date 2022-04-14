Seidl: "Melbourne, McLaren için bir dönüm noktası olacak"

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McLaren bu yıl ilk kez iki araçla birden puan aldığı Avustralya GP'den mutlu şekilde ayrılmıştı. Lando Norris, dördüncü başladığı yarışta beşinci olurken, Daniel Ricciardo yarış boyunca Norris'le benzer tempoda giderek altıncı oldu.

Bu, takıma Bahreyn ve Suudi Arabistan'da yaşanan zorlukların ardından iyimser bir hava kattı.

McLaren pilotu Norris, McLaren'ın iyi performansının temelde Avustralya GP'nin pist düzeninin MCL36'ya uymasından kaynaklandığını söylüyordu. Takım patronu Andreas Seidl ise güçlü performansın ardında yaşatan üç neden olduğunu belirtti.

Seidl, "Aldığımız sonuçlardan çok memnunuz. Yarışı beşinci ve altıncı sıralarda bitirdik, toplamda 18 puan aldık ve şampiyonada dördüncü sıraya çıktık. Bu, son yarışlara bakıldığında ileriye doğru iyi bir adım oldu."

"Bu ilerlemenin ardında üç neden yatıyor: Birincisi İşe yarayan küçük bir güncelleme getirmemiz, ikincisi aracımızın bu piste çok iyi uyması ve üçüncüsü Suudi Arabistan'da öğrendiklerimizi uygulamamız."

"Yarış boyunca rekabetçi olduğumuzu görmek güzeldi. Böyle bir sonuç takıma sıkı şekilde çalışmaya devam etme konusunda büyük motivasyon veriyor. Şimdi, ana hedefimizin bu olmadığını bilsek bile sezon başında gördüklerimizden sonra bizim için düşünülemez bir şey olan ilk on için savaşabiliyoruz."

"Yarışta Mercedes ile rekabet edemedik çünkü tempo olarak sıralama turlarında daha güçlülerdi. Fakat ilk iki yarışta önümüzde olan Alpine, Alfa Romeo ve Haas'tan daha hızlıydık."

"Bu sonuç sezon başlangıcıyla kıyaslandığında bizim için bir dönüm noktası olacak. İlk defa iki araçla birden puan almayı başardık fakat şu anda en iyi aracın 1 saniye ardında olduğumuzu biliyoruz. Bu farktan memnunuz değiliz ve hedefimiz bunu kapatmak."

"Yavaş virajlarda yol tutuş eksikliği var fakat ancak iyi olan şey şu ki bu sorunu ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerektiğini anladık. Her şeyi bir an önce çözmek için çok çalışıyoruz."

"Sabırlı olmamız gerekecek fakat en önemli şey ne yapacağımız konusunda net bir fikrimizin olması." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images