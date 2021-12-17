Seidl: "McLaren'ın, yeni düzenlemelerden önce Mercedes güç ünitesine geçmesi 'önemliydi'"

McLaren, daha önce 1995'ten 2014'e kadar Alman üreticiden destek almıştı ve 2020 sezonu için Mercedes ile yeniden ortaklık kurdu.

Takımlar şampiyonasında Ferrari'nin arkasında dördüncü sıraya düşerken McLaren, 73 puan daha alarak güçlü bir sezon geçirdi ve Daniel Ricciardo ile İtalya Grand Prix'sinde yaklaşık dokuz yıl sonra ilk galibiyetini aldı.

Güç ünitesi tedarikçilerini değiştirmek, takımlar için genellikle zorlu bir dönem olabiliyor ancak McLaren, düzenlemelerdeki dondurulmaya rağmen yeni güç ünitesini aracına entegre etmeyi başardı.

McLaren F1 patronu Seidl, takımın 2022'den itibaren yeni teknik düzenlemeler öncesinde Mercedes ile çalışmalarını başarıyla tamamlamanın önemli olduğunu ve bunun aracı güç ünitesi etrafında güvenle tasarlamalarına olanak sağladığını söyledi.

Seidl, "Harika bir takımımız var, sonraki adımları atmak için ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm tüm yeteneklere sahibiz."

"Sadece zamana ihtiyacımız var. Elbette iddialıyız ama aynı zamanda bunun sonuçlarını görmek için zamana ihtiyacımız var ve bir sonraki adımı atabileceğimiz için çok mutluyum."

"Bu yıl çok önemli olan şeylerden biri, yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce Mercedes ile olan ortaklığımızı düzgün çalışır hale getirmekti."

"Bu yıl zaten Mercedes güç ünitesiyle çok fazla deneyim kazanabiliriz ve bu, Mercedes güç ünitesini halihazırda bildiğimiz için gelecek yıla tamamen yeni bir araç tasarlama konusunda bizi daha iyi bir konuma getiriyor."

"Yani bu, her iki taraf için de gerçekten iyi yapılmış bir işti." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, Monza'yı kazandıktan ve Rusya'da Lando Norris ile zafere yaklaştıktan sonra üçüncülük mücadelesinde Ferrari'ye karşı iyi bir fark yakaladı ancak sonunda yılı 48.5 puan geride tamamladı.

Seidl, McLaren'ın sadece dört puan aldığı sezonun son üçlü yarışlarında bu kadar çok pozisyon kaybetmenin "acı verici" olduğunu ancak zaman zaman mücadeleyi Ferrari ve Red Bull'a götürebilecekleri konusunda cesaretlendiğini söyledi.

Seidl, "Birçok nedenden dolayı bizim için harika bir sezondu."

"Araçla, sıralama turlarında ve yarışta, Mercedes ve Red Bull'a yaklaşma konusunda yine büyük bir adım attık."

"Bu yıl zaman zaman aracımıza uyan pistlerde, onlara meydan okuyabilecek durumdaydık."

"Dayanıklılık açısından ve yine pistteki operasyonel güç açısından çok iyi bir sezon geçirdik. Pit stopların tutarlılığı ve hızıyla da ileriye doğru adımlar attık."

"Bir sonraki adım, takım olarak birlikte çalışma şeklimizdi ve bu benim için en önemli şeydi."

"İki yıl önce takımda organizasyon ve kültür açısından büyük bir sıfırlama yaptık ve birkaç yıldır McLaren'da olmayan bir istikrar yarattık." dedi.