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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Seidl: "McLaren'ın yeni aerodinamik paket için zorlaması gerekiyordu"

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Seidl: "McLaren'ın yeni aerodinamik paket için zorlaması gerekiyordu"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Cuma günü sürüş yapamamalarına rağmen Nürburgring'e getirdikleri güncellemeleri kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Nürburgring'de McLaren'ın son dönemdeki güncellemelerini aldı. İspanyol sürücü, yeni güncellemelerle yeteri kadar sürüş yapamadığı için cezalandırıldığını ancak deneyim kazanma açısından bunu yapmanın doğru şey olduğunu söylemişti.

Son dönemde aerodinamik açıdan yeni bir yola giren McLaren, Nürburgring'de her iki pilota birden yetecek sayıda parça getirdi. Ancak pilotların sürüş eksikliği nedeniyle kaza yapmalarından endişe duyuldu.

Cuma günkü sürüşlerin yapılamamasının ardından sıralamalardan önce sadece tek bir antrenman seansı yapıldı. Ayarlar açısından çok fazla zaman olmadığı için takım, kendisini kanıtlamış paketi mi yoksa yeni paketi mi kullanma açısından kararsız kaldı.

Sonuç olarak araçlar paket olarak ayrıldı. Lando Norris orijinal paketi kullanırken, Sainz yeni versiyona geçti. Norris ve Sainz sıralamalarda 8. ve 10. oldular.

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Seidl, takımlar şampiyonasında Renault ile mücadele ettikleri için gelişimi sürdürmeleri gerektiğini, bu yüzden yeni paketi kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Seidl, "Takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelesini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirmek istiyoruz. Günün sonunda, araçta bir sonraki adımı attığımızdan emin olmalıyız. Yeni burun tasarımına geçiş, aracın aerodinamik konsepti açısından büyük bir değişiklik oldu."

"Bu tasarımı pist üstünde çalıştırabilmek için gerekli mücadeleyi göz ardı etmedik. Açıkçası böyle bir hafta sonu yardımcı olmuyor. Ancak aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz durum bu."

"Bu konseptin bize gelecekte daha fazla potansiyel sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden şu anda hem yarış takımı, hem de fabrikadaki gelişim takımı, bu potansiyele ulaşabilmemiz ve pist üstünde tur zamanı bulabilmemiz için için doğru analizler yapmalı ve doğru çıkarımlarda bulunmalı."

"Ana hedefimiz, bu parçaları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde araca eklemek, pist üstünde sürüş yaparak korelasyon açısından nerede olduğumuzu görmek ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde performans kazanmaktı. Bu yüzden onu kullanmaya karar verdik." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

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