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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren'ın temel güçlerinden birisi pilot kadrosu"

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Seidl: "McLaren'ın temel güçlerinden birisi pilot kadrosu"
3 Oca 2020 07:43

McLaren takım patronu Andreas Seidl, McLaren'ın temel güçlerinden birisinin Carlos Sainz ile Lando Norris'in birbirleriyle iyi şekilde anlaşması olduğunu söyledi.

McLaren, Fernando Alonso ve Stoffel Vandoorne ile yollarını ayırmasının ardından bu yıl Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle yarışmaya başladı.

Sainz ilk yılında çok iyiydi ve istikrarlı şekilde puanlar toplayarak sezonu altıncı sırada bitirdi. Norris de çaylak sezonunda beklentileri fazlasıyla karşıladı.

McLaren sonuç olarak sezonu uzun bir aradan sonra ilk kez ilk dört içerisinde tamamladı ve Andreas Seidl, bunda pilotlarının çok büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.

"Carlos bizimle harika bir ilk sezon geçirdi. İlk testten itibaren aracın gelişimini doğru yönde götürebilmemiz için bize çok iyi geri bildirimler vererek takıma yardım etti. Yorumlarını dinlerken onun bir mühendis olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçekten çok hassas. Hem sıralama turlarında hem de yarışta çok hızlı ve bu yıl agresif atak denemeleri de dahil olmak üzere harika yarışlar çıkardı. Pilotlar şampiyonasında altıncı olması zaten her şeyi açıklıyor."

"Lando'ya bakarsak, bu yıl dayanıklılık sorunları yaşamasaydı ya da yarış dışı kaldığı Spa gibi yarışlar olmasaydı, puan olarak daha iyi görünebilirdi. Ancak bundan bağımsız olarak ortaya koyduğu hız harikaydı ve hem aracın içindeki hem de aracın dışındaki tutumu olguncaydı."

"Formula 1 takımları çok büyük ve karmaşık. Ama o ilk sezonunda sporun bu tarafını çok iyi şekilde yönetti. Onun açık, dürüst ve kendisini yansıtan tutumunu seviyorum."

"Takım içerisinde ve dışındaki herkesin onlarla çok iyi anlaştığını gördüğünü düşünüyorum. Aralarındaki mücadeleye, iyi bir ruh hali ve açıklıkla yaklaşıyorlar. Her ikisi de takımı daha iyi hale getirmek ve ve gelecekte daha hızlı bir araca sahip olmak için ileriye gitmemiz gerektiğini kesinlikle anlıyorlar."

"Sürücüler bu sporun kahramanları ve takım içerisindeki herkes onlara bakıyor. Eğer sürücüler, takımın bir parçası olmak istediklerini ve takıma inandıklarını gösterebilirlerse, takım her gün onlar için her şeyini verir. Bu yıl attığımız adımların temel nedenlerinden birisi de Carlos ile Lando'nun bu yıl araç içinde ve dışında gösterdiği performanstı."

Çeviri: İnci Beğen

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