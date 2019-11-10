Seidl, McLaren’ın gelişiminden memnun

İngiliz ekip, geçen yıla iyi başlasa da sezon ilerledikçe geride kalmıştı. Bu yıl ise baştan sona kadar istikrarlı bir görüntü çizdiler.

Bitime iki yarış kala şampiyona dördüncülüğünü neredeyse garantileyen İngiliz ekip, Andreas Seidl önderliğinde yeni bir rüzgar tüneli hazırlıyor.

Seidl’in isteğiyle 2021’de Mercedes motoruna geçecek olan McLaren, bütçe sınırlamalarıyla birlikte zirveye dönüşün hesabını yapıyor.

Seidl, şimdiye kadar kaydettikleri gelişimden ve ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Sezon ortasında takıma katılan Seidl, “Mevcut durumdan çok memnunuz. Geçen sezon hangi sonuçları aldığımızı unutmayın, bu nedenle kaydedilen ilerlemeyi görmek güzel. Bu, hem aracımız hem de takımımız için geçerli.”

“İyi sonuçlar, iyi bir atmosfer oluşmasına ve güçlü bir ivme kazanmamıza yardım ettiği gibi, görevimizin basitleşmesini sağlıyor. Sakin şekilde tüm süreçlere daha derin ve daha ayrıntılı şekilde katılabilir ve neler yapabileceğimize bakabilirim.”

“Takımdaki atmosfer beklediğimden daha iyiydi. McLaren mükemmel bir teknolojiye sahip, insanlar yetenekli ve motive. Fakat aynı zamanda, daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu kesinlikle benim ilk önceliğim.”

“Önceliğimizin hemen yeni bir rüzgar tüneli hazırlamak olduğunu düşündüm, çünkü kesinlikle bu alanda gerideydik. Ancak McLaren hissedarları bu projeye yatırım yapmaya başladıklarında, takımı eski görkemli haline getirme konusunda ne kadar ciddi olduklarını gördüm. Sonrasında Mercedes ile 2021'de başlayacak motor tedariği anlaşması imzaladık.”

“McLaren tarihinde yeni bir bölüm açıyoruz. Zaman değişiyor. Tıpkı durumlar, tedarikçiler, insanlar arasındaki ilişkilerin değişimi gibi. Mercedes bu yeni dönemde her alanda tempoyu belirliyor. Güç üniteleri verimli, dayanıklı ve yüksek kalitede. Gelecekte Mercedes motorlarıyla yarışacağız ve bu bize bir başka denge faktörü daha getirecek.” dedi.

2021 hakkında ne düşündüğü sorusuna ise, “Kabul etmeliyiz ki ilk önce, herkesin mümkün olduğu kadar iyi çalışması gerekiyor. Mercedes, Ferrari ve Red Bull geri kalanların önünde çünkü iyi çalışıyorlar. Sadece paraları olduğu için değil. Ancak değişim gerekliydi. Bu, özellikle maliyetleri sınırlaması ve finansal kaynakların dağılımı için gerekliydi. Çok iyimseriz. Bütçe kısıtlamaları getirilecek ve bu, şampiyonadaki takımların olanaklarını eşitlemenin tek yoluydu."

"2021 yılında, Formula 1 takımları aerodinamik alanda kendi konseptlerini sunma şansına sahip olacaklar, yeni yaklaşımlar ortaya çıkacak. Ve yarışın daha muhteşem olacağına inanıyorum, çünkü daha fazla geçiş olacak. Modern Formula 1’de en kötü şey yüksek maliyetler. En iyi takımlarla diğerleri arasındaki hız farkı çok büyük. Bütçe kısıtlamasının getirilmesiyle, liderler ve diğerleri arasındaki farkı azaltmaya çalışacağız. Buna inanıyorum.” yanıtını verdi.