Seidl: "McLaren'ın gelişim için net bir planı var"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, yaşadıkları sorunları keşfettiklerini ve gelişim için net bir yol haritası belirlediklerini söyledi.
Güçlü bir Barselona testi geçirmesine rağmen Bahreyn'de işler McLaren için tersine dönmüş ve MCL36'nın zayıf noktaları ortaya çıkmıştı.
Takım, frenlerde ciddi bir problem yaşıyordu ve aynı zamanda araç yavaş virajlarda yeterince yere basma gücüne sahip değildi. Yaşanan tüm bu sorunların ardından analizlere başlayan İngiliz ekip, çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.
Melbourne'de Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisi takıma çifte puan getirmeyi başardılar. Takım, güçlü sonuca rağmen araçla ilgili sorunların devam ettiğini ve Avustralya'daki iyi performansın büyük oranda araca uyan Albert Park'ın özelliklerinden kaynaklandığını biliyor.
Fakat takım patronu Andreas Seidl, daha iyi pozisyonlara dönmelerini sağlayacak net bir plan geliştirdiklerini garanti ediyor.
Seidl, "Aracın yeterince hızlı olmadığı gerçeğini fark ettikten hemen sonra her şeyi analiz etmek ve önce hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini anlamak önemliydi."
"Şimdi, takımın performansını artırmak için araçta ne yapılması gerektiğine dair net bir planı olduğunu söyleyebilmek beni mutlu ediyor. Elbette bu planı uygulamak zaman alacak, bu yüzden tüm arzumuza rağmen sabırlı olmamız gerekiyor. En önemlisi artık net bir planımız olması."
"Zamanlama konusunda ayrıntılara girmek istemiyorum. Göz önünde bulundurulması gereken çeşitli parametreler var çünkü hem bütçe sınırlamasına uymalı hem de azaltılmış rüzgar tüneli süresi altında çalışmak zorundayız."
"Aracın zayıflıklarının analizi devam eden bir süreç fakat neden mevcut durumda olduğumuzu anlamış durumdayız. Şimdi bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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