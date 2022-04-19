Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Takımlar, takımlar arasındaki bağlarla alakalı "reform" istiyor Sonraki / Miami GP'ye ev sahipliği yapacak pist artık neredeyse hazır
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Seidl: "McLaren'ın gelişim için net bir planı var"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, yaşadıkları sorunları keşfettiklerini ve gelişim için net bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Seidl: "McLaren'ın gelişim için net bir planı var"
Haberi dinle

Güçlü bir Barselona testi geçirmesine rağmen Bahreyn'de işler McLaren için tersine dönmüş ve MCL36'nın zayıf noktaları ortaya çıkmıştı.

Takım, frenlerde ciddi bir problem yaşıyordu ve aynı zamanda araç yavaş virajlarda yeterince yere basma gücüne sahip değildi. Yaşanan tüm bu sorunların ardından analizlere başlayan İngiliz ekip, çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.

Melbourne'de Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisi takıma çifte puan getirmeyi başardılar. Takım, güçlü sonuca rağmen araçla ilgili sorunların devam ettiğini ve Avustralya'daki iyi performansın büyük oranda araca uyan Albert Park'ın özelliklerinden kaynaklandığını biliyor. 

Fakat takım patronu Andreas Seidl, daha iyi pozisyonlara dönmelerini sağlayacak net bir plan geliştirdiklerini garanti ediyor.

Seidl, "Aracın yeterince hızlı olmadığı gerçeğini fark ettikten hemen sonra her şeyi analiz etmek ve önce hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini anlamak önemliydi."

"Şimdi, takımın performansını artırmak için araçta ne yapılması gerektiğine dair net bir planı olduğunu söyleyebilmek beni mutlu ediyor. Elbette bu planı uygulamak zaman alacak, bu yüzden tüm arzumuza rağmen sabırlı olmamız gerekiyor. En önemlisi artık net bir planımız olması."

"Zamanlama konusunda ayrıntılara girmek istemiyorum. Göz önünde bulundurulması gereken çeşitli parametreler var çünkü hem bütçe sınırlamasına uymalı hem de azaltılmış rüzgar tüneli süresi altında çalışmak zorundayız."

"Aracın zayıflıklarının analizi devam eden bir süreç fakat neden mevcut durumda olduğumuzu anlamış durumdayız. Şimdi bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Takımlar, takımlar arasındaki bağlarla alakalı "reform" istiyor
Önceki haber

Takımlar, takımlar arasındaki bağlarla alakalı "reform" istiyor
Sonraki haber

Miami GP'ye ev sahipliği yapacak pist artık neredeyse hazır

Miami GP'ye ev sahipliği yapacak pist artık neredeyse hazır
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız" Emilia Romagna GP
Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak Imola
FIA F2

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak

Son Haberler

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Haas, TransferMate ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Haas, TransferMate ile anlaştı

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.