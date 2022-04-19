Seidl: "McLaren'ın gelişim için net bir planı var"

Seidl, "Aracın yeterince hızlı olmadığı gerçeğini fark ettikten hemen sonra her şeyi analiz etmek ve önce hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini anlamak önemliydi."

"Şimdi, takımın performansını artırmak için araçta ne yapılması gerektiğine dair net bir planı olduğunu söyleyebilmek beni mutlu ediyor. Elbette bu planı uygulamak zaman alacak, bu yüzden tüm arzumuza rağmen sabırlı olmamız gerekiyor. En önemlisi artık net bir planımız olması."

"Zamanlama konusunda ayrıntılara girmek istemiyorum. Göz önünde bulundurulması gereken çeşitli parametreler var çünkü hem bütçe sınırlamasına uymalı hem de azaltılmış rüzgar tüneli süresi altında çalışmak zorundayız."

"Aracın zayıflıklarının analizi devam eden bir süreç fakat neden mevcut durumda olduğumuzu anlamış durumdayız. Şimdi bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.