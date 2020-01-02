Seidl, McLaren'ın 2020'ye yönelik hazırlık çalışmalarından memnun

McLaren, 2019 yılında son yıllara kıyasla çok iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve aynı zamanda iyi bir yapı da kurdu.

Takım sezonu dördüncü sırada tamamlarken, bu yıl takımın başına getirilen Andreas Seidl ortaya koyulan çabalardan memnun olduğunu söyledi ve 2020 için umutlu konuştu.

"McLaren 2020'de her alanda gelişebilir. Amacımız gelecekte sporun en iyisi olmak ve şu anda bundan çok uzakta olduğumuzu biliyoruz. Bu yıl iyi bir sezon geçirdik ama bunun etkisinde kalmayacağız, mütevazi kalacağız ve rakiplerimize saygı göstermeye devam edeceğiz. Zayıf olduğumuz alanların farkındayız ve gelişmek için sahip olduğumuz plan üzerinde çok fazla çalışmaya devam edeceğiz."

"Bir yolculuğun içerisindeyiz ve takımdaki büyük ivmeyi hissedebiliyorsunuz. Bir takım olarak sergilediğimiz tutum ve hissedarlarımızın gösterdiği bağlılık, tekrar başarılı olabileceğimiz konusunda iyimser kalmamı sağlıyor. Ama her yıl, elde edebileceğiniz şeyler konusunda gerçekçi olmalısınız."

"Motor sporları bir takım sporu. Asla yalnız yapamazsınız. Teknik direktör James key, üretim direktörü Piers Thynne ve yarış direktörü Andre Stella ile birlikte, bana rapor veren çok güçlü bir kadro var. Yaptıkları her şeye, onlara ve ekiplerine çok güveniyorum. Onları destekliyorum. İnsanlara güç vermek, karar vermeleri konusunda onları cesaretlendirmek, risk almalarını sağlamak ve yanlış gittiğinde onları desteklemek çok önemli çünkü hatalar olabiliyor. Daha iyi olmanın ve takım olarak gelişmenin tek yolu bu."

MCL35'ten neler beklediği sorusuna Seidl, "Öncelikle 2020 sezonu hazırlıkları konusunda fabrikadaki çalışmalardan ve ilerlemeden çok memnunum. Bence MCL34'ün 2019'daki zayıflıklarını çok iyi anladık ve tüm takımın birlikte ortaya koyduğu çabayı görmek harika."

"Bir sonraki adımı atabileceğimiz konusunda iyimserim ve bizim için bir sonraki adım öndeki üç takımla aradaki farkı daha da azaltmak olacak." yanıtını verdi.

2020 için ikilemlerden birisi de 2021 aracına ne zaman odaklanılacağıydı. Çünkü 2021 aracı tamamen farklı olacak ve takımların büyük paralar yatırması gerekecek.

"Herkes gibi sezona iyi şekilde başlamak istiyoruz. 2020'yi feda etmeyeceğiz çünkü iyi bir sezon daha geçirmek istiyoruz. Takımın gelişimini sürekli hale getirmek çok önemli."