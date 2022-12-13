"Seidl, McLaren'dan ayrılıyor" iddiası!
Son çıkan haberlere göre McLaren patronu Andreas Seidl, İngiliz ekipten şoke edici şekilde ayrılacak ve Audi'in yeni patronu olacak.
Speedcafe.com'un edindiği bilgiye göre Seidl, McLaren'da geçirdiği dört yıllık sürecin ardından şirketten ayrılacak.
Görünüşe bakılırsa Seidl, 2026 sezonu için kendi güç ünitesini üretecek ve Sauber Motorsport ile ortaklık kuracak Audi'nin F1 projesine katılacak.
Ayrıca RacingNews365 de Andreas Seidl'ın Sauber'in yeni CEO'su olacağını iddia etti. Görünüşe bakılırsa Frederic Vasseur'ün yerini alacak.
İsviçreli Sauber, şu anda 1993 yılında F1'e girdi ve son yıllarda Alfa Romeo adı altında yarışıyor.
Seidl, McLaren'a katılmadan önce tıpkı Audi gibi Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche ile çalışmıştı.
Burada, Porsche'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programının takım patronuydu ve 919 Hybrid'in 2015'ten itibaren üst üste üç şampiyonluk kazanmasını sağladı.
Takım, 2015'ten 2017'ye kadar Le Mans 24 Saat yarışlarında zaferi kimseye kaptırmadı.
Seidl'ın F1 macerası ise 2019 yılında McLaren'da başladı ve takımın ivme kazanıp, gelecek için yatırım yapmasında, Zak Brown ile birlikte kilit rol oynayan isimlerden birisiydi.
Seidl'ın ayrılığı, Mattia Binotto'nun görevini bırakması, Williams ile Jost Capito'nun yollarının ayrılması ve Frederic Vasseur'ün Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçmesini ardından son bir aydaki dördüncü takım patronu değişikliği olacak.
McLaren'da Seidl'ın yerine kimin geçeceği belirsiz fakat Capito, olası adaylar arasında değil.
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