Seidl: "Mercedes ve Red Bull ile arayı kapatmalıyız"

McLaren yeni aracı MCL35M'i pazartesi günü tanıttı ve 2021 F1 aracını tanıtan ilk ekip oldu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “McLaren olarak hepimiz, yoğun bir rekabetin yaşandığı yeni bir Formula 1 sezonunda yer almak için hazırız ve bunun için sabırsızlanıyoruz."

"Bu kış, Mercedes-AMG'deki meslektaşlarımızla birlikte, sürücülerimize rekabetçi bir otomobil sağlayabilmek adına MCL35M üzerinde çok fazla çalışma yaptık."

"Görev kolay değildi. Teknoloji merkezinde veya uzaktan çalışan tüm personelimize, muazzam emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Lando ve Daniel'in ekibimizi pist üstünde mümkün olan en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını biliyorum."

"Lando, 2017 yılında test pilotumuzdu ve 2020 yılında podyuma çıkan en genç Britanyalı olmayı başardı. Bu gelişim hepimizi memnun ediyor. Sporumuzdaki tutkusu ve tecrübesi içten içe büyüyor ve bugün dünya şampiyonasında en hızlı ve en umut verici sürücülerden bir tanesi."

"Daniel Riccardo'nun bize gelişi takım için bir sonraki adımı temsil ediyor ve McLaren'a katılma kararı, kaydettiğimiz ilerlemeyi doğruluyor. Daniel tecrübeli bir yarış galibi ve pist üstünde zorlu bir rakip. Enerjisi ve deneyimi McLaren'ın zirveye dönüşüne büyük ölçüde yardım edecek."