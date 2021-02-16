Seidl: "Mercedes ve Red Bull ile arayı kapatmalıyız"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, İngiliz ekibin yeni sezona hazır olduğunu ve piste çıkmak için sabırsızlandıklarını söyledi.
McLaren yeni aracı MCL35M'i pazartesi günü tanıttı ve 2021 F1 aracını tanıtan ilk ekip oldu.
McLaren takım patronu Andreas Seidl, “McLaren olarak hepimiz, yoğun bir rekabetin yaşandığı yeni bir Formula 1 sezonunda yer almak için hazırız ve bunun için sabırsızlanıyoruz."
"Bu kış, Mercedes-AMG'deki meslektaşlarımızla birlikte, sürücülerimize rekabetçi bir otomobil sağlayabilmek adına MCL35M üzerinde çok fazla çalışma yaptık."
"Görev kolay değildi. Teknoloji merkezinde veya uzaktan çalışan tüm personelimize, muazzam emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Lando ve Daniel'in ekibimizi pist üstünde mümkün olan en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını biliyorum."
"Lando, 2017 yılında test pilotumuzdu ve 2020 yılında podyuma çıkan en genç Britanyalı olmayı başardı. Bu gelişim hepimizi memnun ediyor. Sporumuzdaki tutkusu ve tecrübesi içten içe büyüyor ve bugün dünya şampiyonasında en hızlı ve en umut verici sürücülerden bir tanesi."
"Daniel Riccardo'nun bize gelişi takım için bir sonraki adımı temsil ediyor ve McLaren'a katılma kararı, kaydettiğimiz ilerlemeyi doğruluyor. Daniel tecrübeli bir yarış galibi ve pist üstünde zorlu bir rakip. Enerjisi ve deneyimi McLaren'ın zirveye dönüşüne büyük ölçüde yardım edecek."
"Lando ve Daniel, sporumuzdaki en güçlü sürücü kadrolarından birisi. MCL35M'in direksiyonundaki bu iki isimle, takımın pistte başarılı sonuçlar alabileceğini biliyoruz." dedi.
Seidl, hedeflerinin Mercedes ve Red Bull ile farkı kapatmak olduğunu belirtti.
"Her şeyden önce geçen yılı üçüncü bitirmiş olmak bizim için büyük bir başarıydı. Bu yıla girerken, geçen yıl mücadele ettiğimiz tüm rakiplerle çok zorlu bir savaşa gireceğimizin farkındayız."
"Lando, Formula 1'deki üçüncü yılına giriyor ve Daniel ile beraber elimizde önemli bir referans olacak."
"Ayrıca aracımızın arkasında şampiyonluk kazanmış bir güç ünitesi var."
"Bence takım, bir adım ileri gittiğimizden emin olmak için bütün kış boyunca iyi bir iş çıkardı. Önümüzdeki araçlara, yani Mercedes ve Red Bull'a yaklaşmak istediğimiz çok açık."
Seidl, 145 milyon dolarlık bütçe sınırına uyma konusunda iyi bir iş çıkardıklarını da söyledi.
Seidl, "Bir bütçe sınırı var ve bu sınır, McLaren olarak bizim için büyük ve önemli bir konuydu."
"Desteklediğimiz bir konu, çünkü gelecekte Formula 1'de sürdürülebilir ve rekabetçi şekilde de yer almamızı sağlıyor. Geçen yıl takımı hazırlamak için çok fazla vakit harcadık. İnsanlarımızı elimizden geldiğince koruduğumuzdan emin olmaya çalışırken, içinde bulunduğumuz işin tüm alanlarında maliyetleri düşürmek için çaba gösterdik. Hâlâ da gösteriyoruz."
"Sonuçta, performans açısından fark yaratan şey insanlarımız. Şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnunum. Sezon ortasına kadar bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ancak şartları yerine getiriyoruz. Bu konu üzerinde çalışan pek çok insanımız var, çünkü sonunda rekabet seviyemizi belirleyecek şey bu. Şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül