Seidl: "McLaren yarıştan yarışa gelişiyor"

Andreas Seidl, Mayıs ayından bu yana McLaren'ın patronluğunu yapıyor ancak gelişi, takımın hızlı bir ilerleme kaydettiği döneme denk geldi.

Takım şimdi şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor ve Seidl, McLaren'ın sürekli olarak gelişim gösterdiğini söyledi.

İlk antrenman sonrası konuşan Seidl, "Bir tarafta bu yıl bu şartlar altında çok az çalıştığımız için ıslak zeminde daha fazla antrenmana ihtiyaç vardı. Cumartesi ve pazar günü neler olacağı kesin değil. Bu da bugün bazı faydalı bilgiler topladığımız anlamına geliyor."

"Yağmur lastikleriyle çalışmanın hâlâ önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü neredeyse bunu hiç yapamadık. Hazır olmamız çok önemli. Bu sezon her yarışta hava şartları değişken görünüyor."

"Doğruyu söylemek gerekirse takımın geçen yıla kıyasla kaydettiği ilerlemeden memnunum, sezon boyunca hız kazandığımızı görmek güzel, araç yarıştan yarışa daha iyi hale geliyor. Tabii ki, üzerinde çalışılması gereken pek çok alan var. Bir sonraki yılın aracını hazırlamak gerekiyor ve takım pit stoplarda gelişmek zorunda. Ayrıca, bu yıl teknik sorunlar nedeniyle bazı puanlar kaybettik."

"Genel olarak, gelişebileceğimiz pek çok şey var, çünkü liderlerin bir saniyeden fazla gerideyiz ve tüm bunların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Ancak gelişim hızı hala cesaret verici. 2020 aracında James Key'in de çalışmasından çok memnunum."

"Eğer takımlar şampiyonasında dördüncü sırayı almayı başarabilirsek bizim için büyük bir adım olacak. Bir sonraki adımı atabilmek için herkes çok motive."

Seidl bu yıl pilotlarının gösterdiği performanstan da memnun.

"Lando'nun bu sezon gösterdiği performanstan çok memnunum. Şimdi neden puan kaybettiğini analiz etmek gerekiyor. Çoğu zaman şanssızdı, teknik problemlerle karşılaştı, pit stoplarda sorunlar nedeniyle çok fazla puan kaybetti. Ancak sürücülerimizin hızlarını karşılaştırırsak, o zaman aynı her şey iyi bir temelde olduğunda, aralarındaki fark 0.1 saniyenin içinde oluyor."

"Carlos şampiyonanın ikinci yarısında harika performanslar sergiliyor, ancak Lando ilk sezonunda gelecek yıl daha da ilerlemek için sağlam bir temel oluşturdu." dedi.