Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağının açıklanmasıyla birlikte Alman pilotun adı McLaren'la anılmaya başladı.

Hatta birkaç ay öncesinde bile Andreas Seidl ile arası iyi olduğu için Vettel'in McLaren'a gidebileceği konuşuluyordu.

Ancak Zak Brown, asla Vettel'le ilgilenmediklerini ve sadece Daniel Ricciardo'ya odaklandıklarını söyleyerek bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Geçen yıl takım patronluğu görevine getirilen Seidl'dan da benzer bir açıklama geldi.

Seidl, "Sebastan'ın konusu hiçbir zaman bizim gündemimizde değildi. Asla görüşme gerçekleştirmedik. Bizim için her zaman sadece Carlos veya Daniel Ricciardo ile ilgiliydi."

"Carlos ile her zaman çok net açık şekilde konuştuk. Fikirlerimizi paylaştık ve onun Ferrari ile görüşme halinde olduğunu biliyorduk."

"Biz de oldukça uzun süredir Daniel'le görüşüyorduk."

"Sebastian'ın uygun olacağını tahmin etmiyorduk. Onunla iyi bir ilişkim var ve son birkaç gündür onunla sık sık konuştuk. Ama bu konuşmalar Formula 1 hakkında değildi." dedi.

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