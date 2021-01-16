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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

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Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
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, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, İngiliz ekiple Mercedes arasındaki ortaklığın olumlu şekilde ilerlediğini belirtti.

McLaren, 2020 sezonunun ardından Renault ile olan kontratını uzatmama kararı aldı ve artık Mercedes motoruyla yarışacaklar.

Mercedes ve McLaren, geçmişte birlikte pek çok başarı elde ettiler ve McLaren son şampiyonluğunu Alman üreticiyle aldı.

Taraflar son olarak 2014 yılında beraber çalışmıştı ve yedi yıl sonra tekrar bir araya gelmiş olacaklar.

2018'de McLaren yönetimine katılan Andreas Seidl, McLaren ve Mercedes arasındaki ortaklığın iyi şekilde başladığını belirtti.

Seidl, "Açıkçası yeni sezon için Mercedes güç ünitesine geçmek büyük bir görev. Ancak gördüğümüz ilerlemeden çok memnun olduğumu söylemem gerekiyor. Aracın yapımı çok iyi gidiyor."

"Brixworth yani Mercedes'ten gelen çocuklarla beraber ilişkimiz çok iyi şekilde başladı. Çok iyi bir diyalog ve teknik bilgi alışverişi var. Bu açıdan çok memnunum.” dedi.

McLaren normalde 2021'deki yeni teknik düzenlemelerle beraber Mercedes motoruna geçmeyi planlıyordu. Ancak COVID-19 nedeniyle bu kurallar ertelendi ve McLaren, MCL35 şasisine yeni Mercedes motorunu adapte etmeye çalışacak.

Şasinin pek çok kısmı dondurulsa da, motor değişikliği için aracın arka kısmında değişiklik yapılmasına izin veriliyor. Ancak kurallar gereği gelişim haklarını aracın arka tarafında kullanmak zorunda kalacaklar.

Ayrıca aracın tabanında değişiklikler olacak ve yeni Pirelli lastikleri de gelecek.

Seidl, "Güç ünitesi üreticisini değiştirmek tabii ki de gelecek sene yapılacak olan aero geliştirme değişikliklerin paralelinde götürdüğümüz bir şey, özellikle Pirelli’ye yardım etmek amacıyla yaptığımız bir şey."

"Şimdiye kadar hedefe doğru ilerlediğimizi söyleyebilirim. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok."

"McLaren olarak son dönemde çok sayıda güç ünitesi değiştirdik ve bunu yapma konusunda ekip olarak çok fazla deneyimimiz var. Yine de bunu ne kadar iyi başardığımızı, sadece bu yılki testler başladığında göreceğiz." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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