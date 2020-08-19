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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

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Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, 2020 markalar şampiyonasında takımının Racing Point'e karşı vereceği üçüncü savaşında "geri çekilmeyeceklerini" söyledi.

Lando Norris'in Avusturya Grand Prix'sinde aldığı podyum ile beraber McLaren, 2020 sezonunda heyecan verici bir başlangıç yaptı. 

Bu podyumdan beri Norris ve takım arkadaşı Carlos Sainz, F1'in üst-orta sıra takımları arasındaki en istikrarlı performansı göstererek İspanya Grand Prix'si sonrasında markalar şampiyonasında, Racing Point'in sadece bir puan arkasında ve Ferrari'nin bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Motorsport.com'un, McLaren için şampiyonada üçüncü olmanın gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorusuna yanıt veren Seidl, Racing Point'in saf temposuna ayak uydurmanın zor olacağını kabul etti, ancak takımının "şans bulunduğu sürece savaşmaya devam edeceği" konusunda net konuştu.

"Bence saf araç performansı olarak savaşımız Ferrari ve Renault'ya karşı olacaktır." diyen Seidl ekledi: "Burada gerçekçi olmamız gerekiyor. Eğer Racing Point ellerinde olan bu aracın potansiyelini kullanabilirse, onlarla savaşmak oldukça zor olacak."

"Ancak sürücülerimizle ve rekabet seviyemizle beraber hâlâ onlara ve bir Red Bull'a karşı savaşma şansımız bulunmakta, ve hedeflediğimiz şey de bu."

"Üçüncülük için olan savaşta, şansımız oldukça hiçbir zaman geri çekilmeyeceğiz.

Seidl, Mclaren'in "net bir şekilde en hızlı dördüncü araca" sahip olduğuna inandığını ve Woking merkezli takımın, yarış hafta sonundaki mükemmel uyumundan faydalanarak Racing Point ile savaşabileceğini söyledi.

Şu ana kadar takım, 2020'de mükemmel bir dayanıklılık geçmişine sahip ve zayıf noktaları üzerine çalışmış bir durumda, buna pit stopları da dahil.

"Yarışta [İspanya GP] çok net bir şekilde en hızlı dördüncü araca sahiptik, ki Racing Point'ten de o kadar geride değildik. Bu da oldukça ümit verici ve bizim, araçta ileriye doğru iyi bir adım attığımızı ortaya koyar nitelikte bir durum."

"Aynı zamanda geçen sene, diğer takımlar ile karşılaştırıldığında, Pazar günkü yarışlarda sadece doğru uyumu yakalayarak diğer takımlardan daha fazla puan topladığımızı görmüştük."

"Bu da bana, evimizden gelen destekle beraber güçlü bir takıma sahip olduğumuz konusunda çok fazla güven veriyor."

"Altı yarış sonrasında dördüncü sırada bulunuyoruz, Ferrari'nin bir puan önündeyiz, ki bu da çok iyi bir motivasyon yaratıyor."

"Ancak aynı zamanda kendimizi kaptırmaya da gerek yok, Mercedes veya Red Bull'u gördüğünüzde hâlâ gidecek çok yolunuz olduğunu da biliyorsunuz."

Evindeki grand prix'de Sainz yarışı altıncı sırada tamamlarken, Norris ise McLaren MCL35'in düşük hızdaki eksiklerini ortaya çıkardığı bir pistte 10. sırada finiş gördü.

Bir hafta sonuluk ara sonrasında Formula 1, Spa ve Monza'ya gidecek ve bu pistlerin McLaren'e daha çok uyması bekleniyor.

"I'm actually looking forward to seeing what we can do in Spa,” Seidl said.

"Aslında Spa'da neler yapabileceğimizi görmeyi heyecanla bekliyorum." diyen Seidl ekledi: "Geçen sene orada çok güçlü bir yarış geçirmiştik, özellikle düşük hızda aracın zayıf yönlerinin farkındayız, bu yüzden çok fazla düşük hıza bağlı olmayan pistlerde yarışmayı heyecanla bekliyoruz.

 

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Editör Filip Cleeren

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