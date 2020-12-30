Seidl: "McLaren 'tarihi geçmiş altyapısı' sebebiyle hâlâ büyük dezavantajlı"

Woking merkezli takım bu sene Mercedes ve Red Bull’un arkasından sezonu 3. sırada tamamlayarak orta sıranın galibi oldu.

2021’de her ne kadar daha da iyi yapmak isteyeceklerini söyleseler de takım patronu Andreas Seidl hedefleri konusunda gerçekçi kalmayı tercih ediyor.

Takım uzun bir süredir Mercedes gibi bir takımla mücadele edebilmek için yeni bir rüzgar tüneline ve simülasyon-simülatör tesislerine ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Ve o tesisler hazır olana kadar Seidl, McLaren’ın performansında büyük bir değişim beklenmemesi gerektiğini söylerken 2021’de özellikle 3.lük için mücadelenin sıkı geçeceğini de ifade etti.

Seidl, “Gelecek sene tekrardan bir savaş olacağını düşünüyorum, muhtemelen 4 veya 5 takım arasında. P3’ten P7’ye kadarki bu sıralama savaşı, bu sene gördüğümüzle benzer olacak.”

“Yani basitçe mümkün olanlar konusunda gerçekçi kalmalıyız. Bizim açımızdan halen tarihi geçmiş altyapımız sebebiyle büyük kısıtlamalarımız var, tüm güncellemeleri yerine oturtmamız 3 yılımızı alacak. Sonrasında bu altyapıdan fayda sağlamanız için de zaman geçmesi gerekiyor.”

“O zamana kadar basitçe bu kısıtlamalara tabiyiz. Fakat yine de şu anda takımda daha fazla potansiyel mevcut ve bu yüzden gelecek sene için yükselip keşfetmek istiyoruz." dedi.

Seidl, McLaren’ın Amerikalı yatırım ortaklığıyla bu ayın başında açıklanan 185 milyon poundluk yeni yatırım anlaşmasının açıkça McLaren’ın en azından yoluna devam edip altyapısını düzeltmesini sağlayacağını düşünüyor.

“İleriye baktığımızda bütçe açısından büyük takımlarla eşit şartlar altında yarışacağımızın garantisini bize veriyor.”

“Geçen sene başladığımız ve tabii ki hem rekabetçiliğimiz hem de geleceğimiz için kilit konu olan altyapı güncellemelerimizi yerine getirebileceğimiz manasına geliyor.”

“Şu an sadece planımızın üstünde çalışmaya devam etmek için zamana ihtiyacımız var. Bu seneki sonuçlara kendimizi kaptırmamamız da önemli. Gidilecek daha çok yolumuz var.”

Seidl 2020 F1 sezonundan çıkardığı en büyük dersin finansal zorluklar ve koronavirüs pandemisine rağmen tüm takım personelinin bir araya gelip uzun yıllardır aldıkları en iyi sonucu ortaya çıkarmasını sağlaması olduğunu söyledi.

“Bugün McLaren F1 takımının bir parçası olduğum için çok gururluyum ve bu sene elde ettiğimiz başarıdan takımın her bir personelinin de gurur duyacağını düşünüyorum.”

“Pandeminin devreye girmesiyle çok zorlu bir dönemdi. Bu süreçte çok şey kaybettik fakat takımızdaki büyük yetenekle ve herkesin gösterdiği kararlılıkla tabii ki çok mutlu olduğum bir sonuç aldık.”

“Görmesi çok motive ediciydi ve bu, doğru yönde ilerlediğimizi ve gelecek yıllarda bir takım olarak bir sonraki adımları atabileceğimizi de gösterdi.” dedi.