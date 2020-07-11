Seidl, McLaren pilotları arasında temas yaşanırsa bunu "kişisel saldırı" olarak görecek

McLaren, geçen hafta sonu Avusturya'da elde ettiği üçüncülük ve beşincilik ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

McLaren sürücüleri yarışın sonunda pist üstünde mücadeleye giriştiler. Sainz, takım arkadaşı Norris'i geçmeye yaklaşmıştı ancak Norris yerini savunarak ardından Sergio Perez'i geçti ve 3. olarak ilk podyumunu elde etti.

Seidl, takım içerisinde pilotların uymaları gereken kurallar olduğunu, bunlara uydukları sürece yarışmakta özgür olduklarını söyledi.

Seidl, "Onların özgürce yarışmalarına izin veriyoruz ve farklı strateji ya da araç performans farkı gibi durumlarla yer değiştirmelerini gerektirecek açık neden olmadığı sürece onlara müdahale etmiyoruz."

"Özellikle sezonun başında bu önemli bir şey. Her ikisinden maksimumu alabilmemiz için bunu yapmalıyız."

"Onların özgür bir şekilde yarışmalarına izin verdiğimizde, temas olmaması gerektiğini biliyorum. Bu yüzden ikisine çok güveniyorum."

"Ancak bu konuda saf değilim. Bu tür şeyler de olabilir. Padokta son 30 sene yaşananlara bakarsanız, ne zaman serbest bir şekilde mücadeleye izin verilmişse, sonunda kaza olmuş. Umarım bu durumu engelleriz." dedi.

Seidl, böyle bir durum olması halinde bunun hem kendisine, hem de McLaren'a yapılmış bir hareket olacağı konusunda pilotlarını uyardı.

Seidl, "Eğer o noktaya gelirsek, bu sadece bir kez olur. Bunu tam olarak kişisel algılarım. Ardından yapmamız gereken şeyi yaparız."

"Pilotlar çok rekabetçi insanlar. Rekabetçi olmak zorundalar ve açık bir şekilde büyük egolara sahipler. Bu yüzden kariyerlerini bu noktaya kadar getirebiliyorlar."

"Bu isimler garajdan her çıktığında, hayatlarını da riske atıyorlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bazen hata yapmalarına izin vermelisiniz, aksi takdirde sınırlarda süremezler."

"Ancak aynı zamanda burada McLaren için, takım için olduğumuz açık olmalı. Dikkat etmemiz gereken en üst nokta takım."

"Pilotlardan birisinin egosu takımın üstüne çıkıyorsa, bunu kişisel olarak algılarım. Bunu aynı zamanda şahsıma saldırı olarak görürüm. Ardından ona göre adım atarız." dedi.