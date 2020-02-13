Seidl: “McLaren iyimser ancak gerçekçi olmalı”

McLaren, geçtiğimiz sezon Brezilya Grand Prix’sinde podyuma çıkarak beş yıl sonra ilk kez bir yarışı ilk üçte tamamlamıştı. İngiliz takım ayrıca takımlar şampiyonasında da dördüncü olmuştu.

Şimdi McLaren, yeni aracı MCL35 ile başarı hedefliyor.

Woking’deki lansmanda tanıtılan yeni araç, daha dar bir burun ve arka tarafa sahip bir paket olarak dikkat çekti.

MCL35, takıma geçen sene katılan James Key tarafından tasarlandı.

Lansmanda konuşan Seidl, “Bugün MCL35’imizin yanında yer alan bu McLaren takımının bir parçası olmak harika bir duygu.”

“Bu bebeği bugün sahneye çıkardıkları için takıma teşekkür ediyorum. Gerçekleştirebildiğimiz gelişimden çok mutluyuz, yarıştan yarışa gelişmeye devam ettik.”

“Geleceğe nasıl yaklaşmak istediğimiz konusunda net bir planımız var ve bu olumlu ivmeyi korumak ve takım olarak gelişmeye devam etmemiz önemli.”

“Geçtiğimiz sene başardıklarımıza kendimizi kaptırmamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sene bir sıfırlanma olacak, tüm takımlar sıfırdan başlayacak. Herkes aynı hedefe sahip ve bizim kadar sıkı çalışıyorlar. Ancak sadece kendimize odaklanmalıyız.”

“Kış aylarında aracın gelişimi konusunda gördüklerimden çok memnunum. Yeni sezona girerken oldukça iyimser olabiliriz, ancak aynı zamanda gerçekçi de olmalıyız.”

“Hepimiz yarışçıyız, bu yüzden piste yeniden çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Testler artık daha da kısıtlı, bu yüzden iyi bir mesafe kat etmek önemli. Kış aylarında ödevimizi yaptık. Bu yüzden yeni sezonda mücadele etmek için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi tekrar piste çıkma vakti.” ifadelerini kullandı.

Alakalı video