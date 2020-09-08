Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"

McLaren, Monza'da oldukça iyi bir hafta sonunu geride bıraktı ve hafta sonunu 30 puanla tamamlamayı başardı.

Kırmızı bayrakların etkilediği ve Lewis Hamilton'ın ceza aldığı yarışta Carlos Sainz, son tura kadar Pierre Gasly'e karşı galibiyet savaşı verdi. Sonuç olarak Sainz damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Lando Norris de dördüncü olu.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Yarıştan sonra çok kısa bir hayal kırıklığı dönemi vardı. Ancak buradan pek çok pozitif şeyle ayrılıyoruz, çünkü sonuç olarak takımlar şampiyonası için çok önemli puanlar aldık."

“Bence bugünden itibaren en önemli şey, çok rekabetçi bir araca sahip olmamız ve bugün Mercedes'ten sonra en güçlü ikinci takım olduğumuzu söyleyebiliriz, ki bunu görmek harikaydı. Ayrıca kışın araç tarafında iyi bir adım attığımızın bir başka büyük kanıtı oldu."

"Diğer tarafta bugünkü strateji ekibinin yaptıklarına baktığımızda, takım açısından da büyük ilerlemeler kaydettiğimizi görüyorum. Açıkçası bugün, araçta iki kahraman olduğunu ve hem startta hem de yeniden startta her şeyi doğru yapan ve sansasyonel bir performans sergileyen iki harika sürücümüz olduğunu gördük."

"Gelişim yönünü takip etmek ve yönlendirmek için, gelişim tarafında James Key ile birlikte çalışan Andrea Stella önderliğindeki yarış ekibinin buradaki çalışmalarını görmek de harika. Piers Thynne liderliğindeki üretim tarafı yine öyle. Parçaları olabildiğince erken sağlamak için her şeyi yapıyorlar. Çok mutlu olduğumu söylemeliyim."

Carlos Sainz Jr., McLaren, 2nd position, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and the McLaren team celebrate their podium finish Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, 2nd position, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and the McLaren team celebrate after the race Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stella, Valtteri Bottas sorun yaşamasaydı, damalı bayrağı üçüncü ile dördüncü sıralarda görebileceklerini söyledi.

Aracın hızı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bence görmesi güzel olan şey, normal bir yarışta, yani eğer Valtteri bir sorun yaşamasaydı, bugün kesinlikle üçüncü ve dördüncü olabilmek adına harika bir konumdaydık. Ya da Valtteri'nin sorunlarının ardından, ikinci/üçüncü bitireceğimizi düşünüyorum, ki bu açıkça çok cesaret verici bir şey."

Seidl, geçen hafta sonu Spa'da hızlı olan aracın Monza'da kusursuz şekilde çalıştığını söyledi.

"Sanırım Spa'da düşük yere basma gücü paketinin rekabetçi olduğunu zaten görmüştük. Ama bence Monza'da -burası daha düşük bir yere basma gücü kullandığımız bir pist- virajların kombinasyonu ve özellikleri sanırım bir şekilde aracın pozitif yanlarına uygundu, bu sayede burada gücümüzü çok fazla kullandık."

“Aracımızın her türlü pistte rekabetçi göründüğünü görmek cesaret verici. Her zaman 3. bölüme kalabiliyoruz, her zaman etrafımızdaki araçlarla savaşabiliyoruz. Bu iyi bir şey ve bize şimdi Mugello'ya ve sonrasındaki yarışlara giderken çok fazla iyimserlik katıyor. "

Seidl, motor modu düzenlemesinin Monza'daki yarışı nasıl etkilediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bir şey söylemek zor. Sanırım şimdi takımlardaki uzmanların analizini beklememiz gerekiyor. Çok erken sonuç çıkarmaktan kaçınmamız gerekiyor. Sonunda, örneğin bugün gördüklerimize bakarsak önünüz açıkken ve kapalıyken durum tamamen farklı. Bu büyük bir fark yaratıyor. Çünkü geriye bakarsak tüm hafta sonu AlphaTauri'den daha hızlı bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Aradaki fark çok büyük değil."

"Bu nedenle yarışın sonuna doğru Pierre'e giderek yaklaşabildik, ancak o zaman kirli havaya girer girmez, DRS'ye girmek için yeterince yaklaşmak tamamen farklı bir hikaye. Carlos elindeki her şeyi ortaya koymasına rağmen son tura kadar bunu yapamadı."

“Ayarları değiştirebileceğiniz eski tür motor modlarında farklı olur muydu bilmiyorum, şu anda bir şey söylemek zor. Ama AlphaTauri ve Pierre Gasly'yi de tebrik etmeliyiz. Bugün harika bir iş çıkardılar ve sonunda bu yarışı kazanmayı hak ettiler. "

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