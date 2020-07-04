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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Podyum henüz gerçekçi değil"

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Seidl: "Podyum henüz gerçekçi değil"
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 07:00

McLaren takım patronu Andreas Seidl, İngiliz ekibin henüz podyum için çekilebileceğine inanmıyor.

McLaren, cuma günü Racing Point, Ferrari ve Red Bull'la benzer tempoya sahipti.

Yarış simülasyonlarında bu üç takımın gerisinde yer alsalar da, aradaki fark o kadar da büyük değildi.

Ancak Andreas Seidl, hedeflerinin sıralamalarda son bölüme kalıp, yarıştan puan almak olduğunu belirtti.

"Çok çalıştık. Piste geri dönmek harikaydı. İlk turdan itibaren takımın her şeyi mükemmel bir şekilde yapmasından memnunum, ciddi bir sorunumuz yoktu. Bu, iyi hazırlandığımız anlamına geliyor. Geçtiğimiz üç ay boyunca pilotlarımız, Formula 1 aracının direksiyonuna geçmediler, ancak buna rağmen birkaç tur içinde iyi bir hız yakaladılar. Şuu noktada hızımızı yargılamamız çok zor. Hafta sonuna iyi başladık. Beklendiği gibi Racing Point çok hızlı, onlarla sıkı bir savaş var."

"Bugün yakın olsak bile kendimizi henüz podyum adayı olarak görmüyorum. Dediğim gibi, aynı takımlar önde olacak. Racing Point hem kısa hem de uzun sürüşlerde mükemmel bir hıza sahipti. Ayrıca burada çok kısa bir tur var. Bu nedenle üç sektörü de iyi şekilde geçmek çok önemli. Uygun ayarları bulmak ve aracı iyi bir şekilde çalıştırmak gerekiyor. Böylece sürücüler yapabilecekleri her şeyi gösterebilir. Sıkı bir savaş bekliyorum. Sıralama turlarında son bölüme kalırsak ve pazar günü puan kazanırsak mutlu olurum."

"Zor bir dönem geride kaldı, krizle başa çıkabilmek ve maliyetleri azaltabilmek için zor kararlar almak zorunda kaldık, ama takımın şimdi tamamen işine odaklandığını görmek güzel. Mali destek, Avusturya'ya gitmeden önce doğru zamanda geldi. Bizi de motive etti. Geçen sene kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürmek için piste döndük ve plana göre çalışmaya devam ettik."

"Bu haftanın en zor kısmı maske takmak. Günlük yaşamın bir parçası oldular, ancak özellikle sıcak şartlarda en uygun şey değil. Seans sırasındaki hazırlık ve çalışmalarımıza bakılırsa, bizim için herhangi bir sorun yaratmadı. Ama kolay değildi. Şahsen bu hafta sonu benim için temel fark taraftarların olmaması. Daha önce pek çok seyirci Spilberg'e geliyordu, pek çok imza veriyorduk. Şimdi böyle bir şey yok. Ancak yarışa geri dönmemiz önemli."

Carlos Sainz sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Ferrari'ye geçecek.

Bunu yaklaşımlarında bir değişikliğe yol açıp açmadığı sorusuna Seidl, "Her şeyi açıkça tartıştık, aramızda hiçbir sorun yok. McLaren profesyonel bir ekip ve Carlos bir profesyonel. O iyi bir karaktere sahip harika bir pilot. Bu sezon için aynı hedeflere sahibiz. Mümkün olduğunca çok puan toplamak istiyoruz ve herhangi bir sorun olmasını beklemiyorum. Umarım sezonu başarıyla tamamlarız ve sonra Carlos'a gelecek için en iyisini dileriz. Aynı zamanda Daniel Riccardo'yu takımda görmek için sabırsızlanıyorum." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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