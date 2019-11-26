Seidl: "McLaren, güçlü yıla rağmen 'alçak gönüllü' kalacak"

Woking merkezli ekip, Brezilya Grand Prix'sinde Carlos Sainz'la uzun bir aradan sonra ilk podyumunu yakaladı ve şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor.

Bununla birlikte takım gelecek yıl daha da gelişmek istiyor ve 2021'deki büyük kural değişikliklerinden önce öndeki üç takımla aradaki farkı kapatmak istiyor.

Bununla birlikte Renault da geçen yıl dördüncü olmasının ardından aynı hedefi belirlemişti ve bu yıl geriledi.

Ancak Seidl takımına güveniyor.

Seidl, "Hedeflerimiz büyük. Kesinlikle orta vadede büyük takımlarla aradaki farkı kapatıp, tekrar podyum ve yarış galibiyetleri için mücadele etmek istiyoruz. Aynı zamanda bir yıldan diğerine geçerken ulaşılabilecek şeylerin de gerçekçi olması gerekiyor. "

"Üç büyük takıma ve yaptıklarına büyük saygı duyuyoruz. Ama aynı zamanda şu anda birlikte mücadele ettiğimiz diğer tüm takımlara karşı bu saygı koruduğumuza eminim çünkü herkes gelişmek için her yıl çok çalışıyorlar."

"Padokta yer alan tüm bu takımların harika insanları ve harika yetenekleri var. Bu yüzden bu, oldukça karmaşık bir spor. Bu yüzden hiçbir şeyi çantada keklik olarak göremezsiniz."

"Alçak gönüllü kalmalı, başınızı eğmeli ve geçen yıldan bu yıla attığımız adımla yetinmemeliyiz. Takım olarak daha iyi olabilmek için çok çalışmalıyız."

"Daha hızlı bir aracımız olmalı, gelişimimiz hızlanmalı ve metotlarımızı geliştirmeliyiz. Önümüzdeki ayarlar ve yıllar için önemli olduğunu düşündüğümüz tüm bu parçaları bir araya getirmeliyiz. Tekrar ayağa kalkmamız için bunlar çok önemli."

"2021'de kurallar değişecek ve bütçe sınırı bize yardım edecek. Ama özellikle önümüzdeki üç takım daha iyi bir iş yaptıklar için oradalar. Yani otomatik olarak oraya geçmemizi sağlayacak otomatik bir mekanizma yok." dedi.