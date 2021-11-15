Seidl: "McLaren, Ferrari ile mücadelesinde gerçeklerle yüzleşmeli"

McLaren, Rusya Grand Prix'sinin ardından rakibine karşı 17.5 puanlık bir avantaj elde etmişti. Ancak Soçi'den bu yana düzenlenen dört yarış, Ferrari'ye 49 puan kazandırdı ve İtalyan takım şu anda 287.5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Seidl, McLaren'ın Meksika ve Brezilya'da sadece 10. sırayı alabilmesiyle, son yarışlarda MCL35M'in tam potansiyeline ulaşamamasının "hayal kırıklığı" olduğunu kabul etti.

Seidl, "Belirli pistlerde aracımızın çok daha güçlü olduğu ortada."

"Ancak son haftalarda, alabileceğimiz puanları alamadık. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat aynı zamanda, bunun nedenleri var."

"Şimdi, son üç yarışta geri dönmemiz ve daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor. Bugün, takımlar şampiyonasındaki mücadelemizde Meksika'dan sonra üst üste ikinci darbeydi. Bu yüzden, bu yıl elde etmesi mümkün olan şeyler hakkında gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Aynı zamanda, takımlar şampiyonasındaki savaştan bağımsız olarak, son birkaç yarışta pozitif momentumu geri kazanmamız ve alabileceğimiz puanları almamız, bizim için çok önemli." dedi.

Seidl, üç yarış kala Ferrari'yi üçüncü sıra için yenmenin daha zor göründüğünü kabul etti ancak mücadeleden henüz vazgeçmiyor.

"Gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiği açık.”

"Şu anda Ferrari için her şey yolunda giderse, sezon sonu zor olacak."

"Aynı zamanda, bu yıl ve geçen yıl bir yarış hafta sonunda neler olabileceğini birkaç kez gördüğüm için, teorik olarak mümkün olduğu sürece pes etmeyeceğiz."

"Daha da önemli olan şey, artık alabileceğimiz sonuçları alabilmek."

"Çünkü bence, içinde bulunduğumuz bu mücadelede, bu konuda en güçlü araca sahip olmadığımız son iki yarış haftasında da iyi sonuçlar almak yine de mümkündü. Bunu başaramadık ve daha iyisini yapmamız gerekiyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, makes a pit stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seidl ayrıca şampiyona pozisyonunun, takımın geçirdiği sezon hakkındaki tek ölçü olmaması gerektiğini ve diğer alanlarda da açık bir iyileşme olduğunu vurguladı.

Seidl, "Tabii ki şu anda hepimiz bu üçüncülük mücadelesine odaklanmış durumdayız. Fakat her zaman söylediğim gibi, şu anda takımla nerede olduğumuza dair gerçekçi bir görüşümüz var. En önemlisi de, bu yıl takım olarak araç açısından ileriye doğru büyük bir adım atmış olmamız."

"Bu yılki ortalama sonuçlara bakarsak, epey yükseldik. Red Bull ve Mercedes ile karşılaştırıldığında tur zamanı farkı, geçen yıla göre oldukça az."

"Benim için en önemli şey, bir takım olarak birlikte nasıl çalıştığımız. Çünkü F1'de tekrar öne geçmenin anahtarı bu."

“Takımda -altyapı ve diğer taraflarda- yaşadığımız eksiklikleri biliyoruz Bu eksiklikleri gidermek için bir planımız var."

"İstikrarı sağlamak, birlikte öğrenmek ve geçen yıldan bu yıla kadar attığımız adımları atmaya devam etmek için sahip olduğumuz insanlarla, takımla ve organizasyonla daha fazla zamana ihtiyacımız var."

"Bu yüzden orada gördüklerimden çok memnunum. Tabii ki, bugünkü gibi bir günde hayal kırıklığı duyuyorum ancak bu, içinde bulunduğumuz sporun bir parçası. Sonuçta, karanlık günleri bir takım olarak birlikte atlatmak, içinde bulunduğumuz öğrenme eğrisinin bir parçası. Bu bizi sadece daha güçlü kılabilir.” dedi.