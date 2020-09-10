Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

McLaren şu anda takımlar şampiyonasında 3. sırada olsa da, takım patronu Seidl Mercedes ve Red Bull'un tesisler açısından ulaşılamaz seviyede olduğunu düşünüyor.

McLaren, Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanıyor ancak Woking'deki tesisleri yenileme çalışmaları kapsamında kendi rüzgar tünelini kuruyor.

Birkaç sene önce gridde dibi gören McLaren, Seidl'ın takım patronluğu ve James Key'in teknik patronluğunda ilerleyişini sürdürüyor. Seidl patronluğunda McLaren, tesislerini güncellemeye başlarken aynı zamanda 2021 için Mercedes motoruna geçme kararı aldı.

Seidl, "Açıkçası, gelecek senelerde tekrar F1'de ön bölüme dönebilmek için yapmamız gereken şeyler konusunda açık bir planımız var."

"Bu plan organizasyon, çalışanlar ve yapılanmada değişiklikler içeriyor. Ancak şu ana kadar attığımız adımdan çok mutluyuz."

"Bu planımızı gerçekleştirmek için McLaren'da gerekli tüm yeteneklere sahip olduğumuz konusunda ikna oldum ve bu yüzden çok mutluyum."

"Şu an için Ferrari, Red Bull, Mercedes ve bir noktaya kadar Renault karşısında en büyük eksikliğimiz, alt yapı açısından çok geride olmamız."

"Zak ile birlikte bu noktaya gelene kadar çok zorladık çünkü hâlâ bu takımın yaptıklarımıza kıyasla çok daha fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Ancak gerekli alt yapı olmadan bir sınır var. Yapısal olarak diğerleriyle oynayabilmeniz için aynı seviyede olmanız gerek." dedi.

Seidl, "Her alanda geriye düştük"

Seidl, "Burada, halihazırda kendi bünyemizde yer almayan rüzgar tünelinden bahsediyorum."

"Güncelliğini yitirmiş simülatörden, CFD alt yapısından ve aynı zamanda üretim tesislerinden bahsediyorum."

"Ancak gelecek seneler için yapmamız gerekenler konusunda açık bir planımız var. Bu biraz zaman alacak."

"Bu yüzden başarabileceklerimiz konusunda gerçekçi olmalı ancak aynı zamanda 2022'den itibaren devreye girecek sportif, teknik ve finansal kurallara her açıdan hazırlıklı olmalıyız."

"Aradaki farkı kapatmak için gereken her şeyi yaptığımız konusunda ikna oldum."

"Son olarak, harika bir pilot kadrosuna sahibiz ve gelecek seneden itibaren de aynı şekilde harika bir ikiliye sahip olacağız. Büyük takımlarla mücadele edebilme yolunda bu çok önemli olacak." dedi.

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