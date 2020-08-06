Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

paylaşım
yorumlar
Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 07:11

McLaren takım patronu Andreas Seidl, AS gazetesi ile olan röportajında takımın gelişiminden övgüyle bahsetti.

McLaren geçen yıl şampiyona dördüncüsü oldu ve bu yıl henüz ilk yarışta podyuma çıktığı gibi, geride kalan diğer üç yarışta da iyi puanlar aldı.

Seidl, "Mutluyum. İlk iki yarışta çok sayıda puan kazandık ama gerçekçi olmalıyız. Diğer takımların yaşadığı sorunlar da dahil olmak üzere tüm fırsatları kullandık. Bu sonuçlar şimdi neler başarabileceğimizi gösteriyor."

"Genel olarak, sezonun başlangıcı cesaret vericiydi. James Key önderliğinde oluşturulan ilk araç sayesinde iyi bir ilerleme kaydettik ve ayrıca üretim ekibinin takım fabrikasında yaptığı çalışmalardan oldukça memnunum. Andrea Stella önderliğindeki yarış ekibi de ileriye doğru atılan bu adıma katkıda bulunuyor."

"Takım doğru olduğunu düşündüğüm yönde ilerliyor ve daha şimdiden Ferrari ile Renault'ya karşı yarışabiliyor olmamız harika. Red Bull ve hatta Mercedes'le aradaki fark azaldı. Ancak onlardan önemli oranda geride olduğumuz için kesinlikle rahatlayamıyoruz, çalışmaya devam etmeliyiz ve 2020 için belirlenen hedeflere ulaşmalıyız."

"İyi bir günde Racing Point ve Red Bull araçlarından biriyle rekabet edebiliyoruz, çünkü iki mükemmel pilotumuz var ve puanları onlar kazanıyorlar. Buna ek olarak ilk dört yarışta sıralama turları veya yarışlarda dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Bu konuda çok çalıştık, yine de bazı zayıf noktalarımız var. Mesela pit stopları daha iyi  şekilde yapmalıyız. Aracın düşük hızlı virajlardaki temposunu da artırmak gerekiyor."

"Carlos'un yıl sonunda bizden ayrılacağını bilsek bile, onunla ilgili herhangi bir kısıtlama uygulamıyoruz. Yaklaşımımız hep birlikte yüksek sonuçlar elde etmemiz gerektiği... Bu nedenle Carlos'un tüm iş süreçlerine dahil olması ve  aracın gelişimi için deneyimini kullanması çok önemli."

Sainz'la McLaren'dan performans olarak daha geride olan Ferrari'ye geçtiği için dalga geçip geçmediği sorulduğunda Seidl gülerek şöyle yanıt verdi: "Hiç de değil! Ferrari'ye, yani bu markanın kendisine ve bu marka için çalışan insanlara kesinlikle saygı duyuyorum, ki onlar Formula 1 için çok şey ifade ediyor. Dışarıdan bakıldığında zor zamanlardan geçiyormuş gibi görünüyorlar, ancak Ferrari'nin gücü küçümsenemez. Onlar harika bir deneyime ve mükemmel bir altyapıya sahipler. Geri dönecekler, sadece zaman meselesi."

Seidl, Sainz'ın araç gelişiminde çok iyi olduğunu da söyledi.

"Carlos çok hızlı bir pilot. Hem sıralama turları hem de yarışta bunu gösteriyor. Ayrıca ne zaman risk alıp, ne zaman almaması gerektiğini biliyor. Ayrıca nasıl atak yapılacağını da biliyor."

"Carlos takımın araçla olan çalışmalarında da çok etkili oluyor. Çok deneyimli ve her zaman hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiğini beliyor. Aynı zamanda gerçek bir takım oyuncusu ve iyi bir adam. Her ne kadar sporun kahramanlarından biri olsa da, bir takımın parçası olduğunu biliyor ve bunu seviyorum. Kötü günlerde bile hepimiz aynı gemideyiz."

"Gelecek yıl Ferrari'ye geçiyor ve onun için en iyisini diliyorum. Şüphesiz, muhteşem bir kariyere sahip olacak ve gelecekte mükemmel sonuçlar elde edecek."

Seidl, McLaren'ın ne zaman Ferrari'den sürücüler alabilecek konuma geleceği sorusuna, "Hedefimiz şampiyonanın en iyi sürücülerini cezbeden bir takım haline gelmek. Ama gerçekçi kalmalıyız. Tüm bunlar zaman alıyor. Ama McLaren'ın gelecekte eski ihtişamını geri kazanabileceğinden eminim." yanıtını verdi.

 
Silverstone'da hava sıcak olacak

Önceki haber

Silverstone'da hava sıcak olacak

Sonraki haber

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
22dk

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
44dk

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Son Haberler

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir
F1 Formula 1 / Son dakika
22dk

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
44dk

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

Silverstone'da hava sıcak olacak
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Silverstone'da hava sıcak olacak

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

2
Formula 1

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

2s
3
Formula 1

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

22dk
4
Formula 1

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

44dk
5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor

Son Videolar

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

Son Haberler

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir
F1

FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"
F1

Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

Silverstone'da hava sıcak olacak
F1

Silverstone'da hava sıcak olacak

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser
F1

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek
F1

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.