Seidl: "McLaren doğru yönde ilerliyor"

McLaren geçen yıl şampiyona dördüncüsü oldu ve bu yıl henüz ilk yarışta podyuma çıktığı gibi, geride kalan diğer üç yarışta da iyi puanlar aldı.

Seidl, "Mutluyum. İlk iki yarışta çok sayıda puan kazandık ama gerçekçi olmalıyız. Diğer takımların yaşadığı sorunlar da dahil olmak üzere tüm fırsatları kullandık. Bu sonuçlar şimdi neler başarabileceğimizi gösteriyor."

"Genel olarak, sezonun başlangıcı cesaret vericiydi. James Key önderliğinde oluşturulan ilk araç sayesinde iyi bir ilerleme kaydettik ve ayrıca üretim ekibinin takım fabrikasında yaptığı çalışmalardan oldukça memnunum. Andrea Stella önderliğindeki yarış ekibi de ileriye doğru atılan bu adıma katkıda bulunuyor."

"Takım doğru olduğunu düşündüğüm yönde ilerliyor ve daha şimdiden Ferrari ile Renault'ya karşı yarışabiliyor olmamız harika. Red Bull ve hatta Mercedes'le aradaki fark azaldı. Ancak onlardan önemli oranda geride olduğumuz için kesinlikle rahatlayamıyoruz, çalışmaya devam etmeliyiz ve 2020 için belirlenen hedeflere ulaşmalıyız."

"İyi bir günde Racing Point ve Red Bull araçlarından biriyle rekabet edebiliyoruz, çünkü iki mükemmel pilotumuz var ve puanları onlar kazanıyorlar. Buna ek olarak ilk dört yarışta sıralama turları veya yarışlarda dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Bu konuda çok çalıştık, yine de bazı zayıf noktalarımız var. Mesela pit stopları daha iyi şekilde yapmalıyız. Aracın düşük hızlı virajlardaki temposunu da artırmak gerekiyor."

"Carlos'un yıl sonunda bizden ayrılacağını bilsek bile, onunla ilgili herhangi bir kısıtlama uygulamıyoruz. Yaklaşımımız hep birlikte yüksek sonuçlar elde etmemiz gerektiği... Bu nedenle Carlos'un tüm iş süreçlerine dahil olması ve aracın gelişimi için deneyimini kullanması çok önemli."

Sainz'la McLaren'dan performans olarak daha geride olan Ferrari'ye geçtiği için dalga geçip geçmediği sorulduğunda Seidl gülerek şöyle yanıt verdi: "Hiç de değil! Ferrari'ye, yani bu markanın kendisine ve bu marka için çalışan insanlara kesinlikle saygı duyuyorum, ki onlar Formula 1 için çok şey ifade ediyor. Dışarıdan bakıldığında zor zamanlardan geçiyormuş gibi görünüyorlar, ancak Ferrari'nin gücü küçümsenemez. Onlar harika bir deneyime ve mükemmel bir altyapıya sahipler. Geri dönecekler, sadece zaman meselesi."

Seidl, Sainz'ın araç gelişiminde çok iyi olduğunu da söyledi.

"Carlos çok hızlı bir pilot. Hem sıralama turları hem de yarışta bunu gösteriyor. Ayrıca ne zaman risk alıp, ne zaman almaması gerektiğini biliyor. Ayrıca nasıl atak yapılacağını da biliyor."

"Carlos takımın araçla olan çalışmalarında da çok etkili oluyor. Çok deneyimli ve her zaman hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiğini beliyor. Aynı zamanda gerçek bir takım oyuncusu ve iyi bir adam. Her ne kadar sporun kahramanlarından biri olsa da, bir takımın parçası olduğunu biliyor ve bunu seviyorum. Kötü günlerde bile hepimiz aynı gemideyiz."

"Gelecek yıl Ferrari'ye geçiyor ve onun için en iyisini diliyorum. Şüphesiz, muhteşem bir kariyere sahip olacak ve gelecekte mükemmel sonuçlar elde edecek."

Seidl, McLaren'ın ne zaman Ferrari'den sürücüler alabilecek konuma geleceği sorusuna, "Hedefimiz şampiyonanın en iyi sürücülerini cezbeden bir takım haline gelmek. Ama gerçekçi kalmalıyız. Tüm bunlar zaman alıyor. Ama McLaren'ın gelecekte eski ihtişamını geri kazanabileceğinden eminim." yanıtını verdi.