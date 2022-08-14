Seidl: "McLaren altyapı anlamında hâlâ büyük takımlar seviyesinde değil"

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McLaren, 2020 yılında uzun zaman sonra şampiyonada ilk üçe girmeyi başarmıştı ancak geçen yıl Ferrari ile giriştikleri mücadeleyi kaybettiler ve dördüncü oldular.

Bu yıl değişen kurallarla İngiliz ekibin yeniden ön taraftaki mücadeleye katılabileceği düşünülüyordu fakat pek de öyle olmadı ve şu anda Alpine ile en iyi dördüncü takım olmak için mücadele ediyorlar.

Bu durum, büyük kural değişikliklerine rağmen yaşanırken, Andreas Seidl mevcut duruma şaşırmadığını çünkü yeni kurallara rağmen bazı takımların altyapı anlamında avantajlı olduğunu belirtti.

Seidl, "Formula 1'in bu yeni dönemine girerken güç düzeninde büyük bir değişiklik olmasını beklemiyordum."

"Neden? Çünkü şu anda daha iyi olan bu büyük takımların, bu yeni döneme hazırlanırken sahip oldukları organizasyon, halihazırda sahip oldukları altyapı ve araçlar ile, bize kıyasla daha iyi bir iş yapmamaları için hiçbir neden yoktu."

"Şu anda da tam olarak bunu görüyoruz."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ayrıca bütçe sınırı da geldi ve geçmişte bizden daha az harcama yapan çok sayıda takımın -ki biz en büyük dördüncü takımdık- birdenbire savaşın içerisine girdiğini görüyoruz."

"Mesela Alpine ve Alfa Romeo gibi bu takımlardan bazıları, halihazırda gelişmiş ve modern bir altyapıya sahipler."

"Bu nedenle bu takımların bizim kadar iyi işler yapabileceğini hatta şu anda önümüzde olduğunu kabul etmeliyiz. Elbette bu bizi mutlu etmiyor ancak içerisinde bulunduğumuz gerçek de bu."

"Benim için önemli olan şey , takımımızın bu yıl pek çok alanda gelişme kaydetmesi. Woking fabrikasındaki çalışmaların uyumu, yarışlara hazırlanma şeklimizi ve pist stoplarda ne kadar efektif olduğumuzu görüyoruz."

"Sezon kolay olmasa da takım gelişmeye devam ediyor. Asıl mesela üç yıl içerisinde düzenli olarak yarış galibiyetleri alabilecek bir pozisyona gelmek olacak."

"Yeni rüzgar tünelini gelecek yılın ortasına doğru çalışır hale getirmeyi planlıyoruz. Bu durum, 2024 aracının gelişimini doğrudan pozitif yönde etkileyecek ." "Ancak tamamen bu rüzgar tüneli kullanılarak inşa edilecek ilk araç 2025 şasisi olacak. Aynı zamanda 2022'nin sonunda ya da gelecek yılın başında yeni yarış simülatörü üzerindeki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Umarım önümüzdeki sezon veya en geç 2024'te bunun meyvelerini de alacağız."

"Diğer tarafta CFD departmanının kullandığı ekipmanların kapasitesini önemli oranda artırdık, paralelinde üretim departmanımızın yenilenme süreci de devam ediyor ve tüm bunlar takımın daha iyi olmasını sağlayacak." dedi.