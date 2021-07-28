Seidl, Macaristan'ın McLaren'a uymayacabileceğini düşünüyor

Woking merkezli takım, Macaristan'daki hafta sonuna girmeden önce Takımlar Şampiyonası'ndaki üçüncülüğünü görüyor ve Ferrari'den 15 puan öndeler.

Takımlar şampiyonasındaki mücadele Hungaroring'de devam edecek ve bu pist genel olarak 'duvarsız Monako' şeklinde betimleniyor.

Monako'daki performansları göz önünde bulundurursak, hem Ferrari hem de McLaren buradaki pistte, teoride iyi işler çıkarmalı.

Ancak Carlos Sainz şimdiden Ferrari için durumun bu şekilde olmayabileceğini söylemişti ve Seidl da McLaren'ın aracının bu piste uyup uymaması konusundaki endişelerini dile getirdi.

McLaren patronu, bunun gibi pistlerin Takımlar Şampiyonası'nı belirleyeceğini de söyledi.

Seidl şu ifadeleri kullandı: ''Hungaroring, Avusturya ve Silverstone gibi yüksek hızlı pistlere göre takım için ilginç bir meydan okuma sağlıyor. Yere basma gücünün az olduğu dolambaçlı bir pist düzenin var ve insanların bunu 'duvarsız Monako' olarak betimlemesi bence bir sürpriz değil.''

''Lando ve Daniel'ın yanında takım bu sezon bizi Takımlar Şampiyonası'ndaki pozisyonumuza getirmek için harika işler yaptılar. Ancak savaşımız bitmekten çok uzakta ve geçireceğimiz bir zor hafta sonuyla birlikte momentumumuzu kaybedebiliriz.''

''Hungaroring'in sunduğu zorluklar aracımıza diğer pistler kadar uymayabilir ancak bu yılki üçüncülük savaşının sonucu güçlü yönlerimize uymayan pistlerde nasıl performans gösterdiğimizle belirlenecek.''

''Takım olarak çok çalışacağız ve elimize geçen fırsatları hafta sonu boyunca maksimize edeceğiz.''

''Her zaman olduğu gibi amacımız iyi puanlar toplamak ve Takımlar Şampiyonası'nda en yüksek pozisyon için savaşmak. Yaz arasına girip tekrar şarj olmadan önce, takım bu hafta sonu elinden geleni verecek.''