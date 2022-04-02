Seidl: "Lando ve Daniel daha iyisini hak ediyor"

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McLaren son sezonda yükselişe geçen takımlardan birisiydi. Takım, geçtiğimiz sezonu Ferrari ile Takımlar Şampiyonası üçüncülüğü için savaşarak geçirmişti.

Tüm bu gelişim eğrisi göz önünde bulundurulduğunda genel eğilim, yeni düzenlemelerle birlikte McLaren'ın orta gruptan sıyrılacağı, galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi için favorilerden birisi haline geleceği yönündeydi.

Ancak 2022 sezonu takımın istediği gibi başlamadı. İlk iki yarışın ardından Red Bull ve Ferrari gridin en iyi iki takımı durumundayken, McLaren bu ikiliden oldukça uzakta.

Ön frenlerde ciddi bir ısınma sorunu yaşayan McLaren, sezonun ilk yarışında en yavaş takımlardan birisiydi. Ricciardo 14, Norris ise 15. olarak yarıştan puansız ayrıldılar.

Suudi Arabistan GP'si ise biraz daha iyiydi. Norris 7. olarak takıma ilk puanlarını getirmeyi başardı, fakat Britanyalı pilot yarıştan sonra aracın Bahreyn'deki ile birebir aynı olduğunu, sadece Cidde'nin takıma biraz daha uygun olduğunu söyledi.

Seidl, her iki sürücünün de gösterdiği liderlik becerilerini överken, daha iyi bir aracı hak ettiklerini kabul ediyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

GPFans'a konuşan Seidl, "Lando ve Daniel'in durumla nasıl başa çıktıklarını görmek beni mutlu etti. Fakat bir yandan da hayal kırıklıklarını da anlıyorum, daha iyi bir McLaren hak ediyorlar."

“Bahreyn hafta sonu boyunca sürekli pozitif kalmayı başardılar. Formula 1'in yalnızca araç sürmekten ibaret olmadığını, özellikle böyle zor durumlarda liderlik edebilmeyi de gerektirdiğini iyi biliyorlar."

"Takımı olmak istediğimiz yere, olmamız gereken yere geri götürmek artık bizim sorumluluğumuz. Daha önce de söylediğim gibi, geri döneceğimize eminim.” dedi.

Seidl, McLaren'ın gelişiminin ne kadar zaman alacağı sorusuna doğrudan bir cevap vermezken, McLaren'daki herkesin ne kadar sıkı çalıştığını övdü ve takımın gelişeceğine ne kadar güvendiğinden bir kez daha bahsetti.

Seidl, "Bildiğiniz gibi araçlar epey karışık, dolayısıyla hemen yarın bir şeylerin gerçekleşmesi hiç kolay bir şey değil."

"Yine de fabrikadaki herkesin duruma verdiği tepkiyi görmek güzel. Hem mühendislik, hem de imalat departmanları gece gündüz demeden çalışıyorlar."

"Böyle durumlarda en önemlisi pozitif kalabilmek. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz." dedi.