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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"

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Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 06:56

McLaren, yeni teknik düzenlemelerin bir yıl ertelenmesini kabul etmesine rağmen, gelecek yıl Mercedes güç ünitesine geçiş yapacak.

McLaren, geçen yıl 2021 teknik düzenlemeleriyle birlikte Mercedes motoruna geçiş yapacağını resmen açıklamıştı. Ancak 2021 teknik düzenlemeleri 2022'ye ertelendi ve bu yüzden McLaren'ın Mercedes motoruna geçişi bir yıl erteleyeceği düşünülüyordu.

Ancak İngiliz takım, geçtiğimiz günlerde mevcut plana sadık kalacağını ve 2021'de Mercedes motoru kullanacağını doğruladı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da yaptığı açıklamada Mercedes motoruna geçişle aralarında hiçbir engel olmadığını söyledi.

Seidl, “En başından beri, 2021 için yeni sportif ve teknik düzenlemelerin en büyük destekçisi olduk. Çünkü bu kurallar, Formula 1 için heyecan verici yeni bir dönem fırsatı sunuyorlar."

“Bununla birlikte, şu anda sporun karşılaştığı baskıların ciddiyetinden kaçma şansımız pek yok. Formula 1'in uzun vadede daha sağlıklı hale gelmesi için getirilecek olan yeni kurallar, yine aynı sebepten ötürü ertelendi."

“Erteleme kararını destekliyoruz ve bu konudaki tartışmalarda aktif bir rol oynadık. Yarışmaya devam ederken, herkes için eşit bir mücadele alanına sahip olmanın ve tüm takımların finansal sağlığının korunmasının son derece önemli olduğunu biliyoruz."

“Ayrıca, bu karar 2021'de Mercedes güç ünitelerine yaptığımız geçişi de etkilemeyecek ve bunu gerçekleştirebilmek adına aracımızda gerekli değişiklikleri yapmamıza izin verecek." dedi.

CEO Zak Brown da, Formula 1'in mevcut küresel durum nedeniyle kuralları ertelemekten başka çaresi kalmadığını söyledi.

Brown, "Bu değişiklikleri tamamen destekledik ve uygularken son dece aktif bir rol üstlendik. FIA, F1 ve diğer takımlarla birlikte, taraftarlarımızı, takımımızı ve F1 topluluğunu güvende tutarak, hepimizin sevdiği bu sporu korumaya yardımcı olan bazı fikirleri kabul ediyoruz. Sadece kendi takımımıza değil, Formula 1'deki insanların tamamına karşı büyük bir sorumluluğumuz var ve sporun bir parçası olarak karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden birlikte gelmemiz şart." dedi.

Öte yandan Seidl, COVID-19 nedeniyle karantina altında tutulan McLaren personelinin İngiltere'ye geri döneceğini doğruladı.

“İyiye gidiyorlar, birkaç gün onlarla birlikte kaldım ve takımın bazı kıdemli üyeleri hâlâ onlarla birlikte. Önlem amaçlı olarak teste tabi tutulan tüm ekip üyelerinin testleri negatif çıktı, ki bu harika bir haber."

“Testi pozitif çıkan kişi şimdi kendisini iyi hissediyor ve bu hafta herkesi tekrar İngiltere'de görmeyi bekliyoruz."

Pozitif test sonrası Avustralya GP'den çekilme kararlarını değerlendiren McLaren Racing CEO'su Zak Brown, “Hepimiz bir yarışçı olsak da piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor olsak da, bu, alması son derece kolay bir karardı. Takımızın sağlığını korumak her zaman bir numaralı önceliğimizdir."

“Çalışanlarımıza, taraftarlarımıza ve F1 dünyasına karşı önemli bir sorumluluğumuz var ve bu yüzden Perşembe gecesi takım üyelerinden birisinin testinin pozitif çıktığını duyduktan kısa bir süre sonra, Formula 1 ile FIA'ya yarıştan çekildiğimizi bildirdik." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Alex Kalinauckas

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