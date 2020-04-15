Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
225 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"
Ekleyen:
, Editör
15 Nis 2020 16:49

McLaren takım patronu Andreas Seidl'a göre, COVID-19 krizi sonucunda belirsiz bir geleceğe sahip olan F1 takımlarının durumu, Formula 1'i daha sürdürülebilir yapma üzerine yapılan 'son uyarı' oldu.

F1 takımları, COVID-19 pandemisinin açacağı ekonomik etki hakkında alınan önlemler ve sporun geleceği hakkında F1 patronları ile düzenli görüşme halindeler. 

Hissedarlar, 2021 kurallarını - harcalamaları düzenlemek amacıyla - bir sene ertelenme kararı almıştı, ancak takımların gelecekleri konusunda olan endişeleri devam etmekte. 

McLaren, 2021 kurallarında eklenen 175 milyon dolarlık bütçe sınırlamasının 100 milyon dolara indirme üzerine bir öneride bulundu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Çarşamba günü yaptığı telekonferansta şunları söyledi: "Bence içinde bulunduğumuz bu kriz, daha öncesinde sağlıksız olan ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayan F1'e yapılan son uyarı çağrısıydı. Durum, çok ama çok büyük değişikliklerin yapılması gereken noktaya geldi."

"En önemli olan şey, bütçe sınırlaması ile ilgili bir sonraki büyük adımı atacak olmamız, çünkü bize göre bu durum, bu sene yaşayacağımız finansal kayıplarla beraber, şu anda büyük bir önem taşıyor."

"Şunu biliyoruz ki Jean Todt ve Chase Carey, takımları korumak için takımlar ile çok fazla görüşme yapıyor. Bence bunu F1'in geleceğini korumak için de yapıyorlar."

"Bütçe sınırlamasının olabildiğince az olmasını istiyoruz. Sayı olarak, 100 milyon dolar önerisinde bulunduk ki buna destek de veririz."

"Herkesin bu duruma olan bağlılığını görebiliyorum, herkes krizde olduğumuzu anlayıp Formula 1'i ve takımları korunmak için büyük kararlar alınması gerektiğinin farkında."

"Umuyorum ki birkaç gün içinde bütçe sınırlaması konusunda büyük bir adım atacağız ve çok keskin kararlar vereceğiz, çünkü bu sayede - sadece biz değil - pitlerde bulunan herkes bundan faydalanabilecek."

Bir sonraki takımlar toplantısı Perşembe öğlen saatlerinde yapılacak ve takımlar, bütçe sınırlaması konusunda görüşmeye devam edecekler.

Seidl, bir Formula 1 takımının idare edilmesi için gerekli fiyatın 100 milyon dolar olduğunu söyledi ve bu verilen sayının, sporun "teknoloji olarak en ileride olması" ve "gezegendeki en hızlı araçların yarıştığı" durumlarına etkisinin olmayacağını söyledi. 

Son görüşme sonrasında, daha büyük takımlarda oluşan endişelerden biri, bütçe sınırlamasının çok altta kalması sonucunda müşteri takımlara yapılacak desteğin değişmeyecek olmasıydı.

Bunun üzerine alınan önlemlerden biri de iki farklı bütçe sınırlama sistemiydi, ancak Seidl'a göre bu çözüm, gereksiz bir çözüm: "Diğertakımlara parça satan takımların geliştirme ücretlerine saygı duyulması gerekiyor."

"Ancak bu harcamalar, bütçe sınırlaması kurallarında, göreceli parçalar adı altında belirtilmiş durumda. Bu yüzden farklı sınırlamaların gerekli olduğu bir neden göremiyorum."

FIA Başkanı Jean Todt, geçtiğimiz hafta Motorsport.com'a yaptığı röportajda F1'in finansal olarak yeniden ayarlanması gerektiğini söylemişti, ancak sporun yapılan değişikliklerle beraber "daha iyi bir şekilde geri döneceğini" umduğunu söyledi.

Seidl, Todt'un yaptığı açıklamalara katıldığını söyledi ve F1'in doğru kararları alması halinde, uzun vadede daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir doğada olabileceğini söyledi:

"Eğer FIA ve Formula 1 yönetimleri olarak doğru kararları alırsak, Formula 1'in geleceği daha sürdürülebilir olabilir ve geçtiğimiz senelerdeki durumuna göre daha iyi ve daha sağlıklı bir ortama sahip olabilir."

"Günün sonunda bu değişiklikler sporu ve şovu geliştirecek değişiklikler, ki bunlar hem bizim hem de taraftarların yararına olacak şeyler."

Sonraki haber
Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

Önceki haber

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

Sonraki haber

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
71 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

37dk
2
Formula 1

Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

3
Formula 1

Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"

4
GENEL

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı

2s
5
Formula 1

Wolff, FIA'nın yeni başkanı mı olacak?

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek
F1

FIA, McLaren'ın Mercedes'e geçişini denetleyecek

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"
F1

Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri
F1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan

Avusturya hükümeti, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını destekliyor
F1

Avusturya hükümeti, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını destekliyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.