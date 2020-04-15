Seidl: "Koronavirüs krizi F1 için 'son uyarı' oldu"

F1 takımları, COVID-19 pandemisinin açacağı ekonomik etki hakkında alınan önlemler ve sporun geleceği hakkında F1 patronları ile düzenli görüşme halindeler.

Hissedarlar, 2021 kurallarını - harcalamaları düzenlemek amacıyla - bir sene ertelenme kararı almıştı, ancak takımların gelecekleri konusunda olan endişeleri devam etmekte.

McLaren, 2021 kurallarında eklenen 175 milyon dolarlık bütçe sınırlamasının 100 milyon dolara indirme üzerine bir öneride bulundu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Çarşamba günü yaptığı telekonferansta şunları söyledi: "Bence içinde bulunduğumuz bu kriz, daha öncesinde sağlıksız olan ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayan F1'e yapılan son uyarı çağrısıydı. Durum, çok ama çok büyük değişikliklerin yapılması gereken noktaya geldi."

"En önemli olan şey, bütçe sınırlaması ile ilgili bir sonraki büyük adımı atacak olmamız, çünkü bize göre bu durum, bu sene yaşayacağımız finansal kayıplarla beraber, şu anda büyük bir önem taşıyor."

"Şunu biliyoruz ki Jean Todt ve Chase Carey, takımları korumak için takımlar ile çok fazla görüşme yapıyor. Bence bunu F1'in geleceğini korumak için de yapıyorlar."

"Bütçe sınırlamasının olabildiğince az olmasını istiyoruz. Sayı olarak, 100 milyon dolar önerisinde bulunduk ki buna destek de veririz."

"Herkesin bu duruma olan bağlılığını görebiliyorum, herkes krizde olduğumuzu anlayıp Formula 1'i ve takımları korunmak için büyük kararlar alınması gerektiğinin farkında."

"Umuyorum ki birkaç gün içinde bütçe sınırlaması konusunda büyük bir adım atacağız ve çok keskin kararlar vereceğiz, çünkü bu sayede - sadece biz değil - pitlerde bulunan herkes bundan faydalanabilecek."

Bir sonraki takımlar toplantısı Perşembe öğlen saatlerinde yapılacak ve takımlar, bütçe sınırlaması konusunda görüşmeye devam edecekler.

Seidl, bir Formula 1 takımının idare edilmesi için gerekli fiyatın 100 milyon dolar olduğunu söyledi ve bu verilen sayının, sporun "teknoloji olarak en ileride olması" ve "gezegendeki en hızlı araçların yarıştığı" durumlarına etkisinin olmayacağını söyledi.

Son görüşme sonrasında, daha büyük takımlarda oluşan endişelerden biri, bütçe sınırlamasının çok altta kalması sonucunda müşteri takımlara yapılacak desteğin değişmeyecek olmasıydı.

Bunun üzerine alınan önlemlerden biri de iki farklı bütçe sınırlama sistemiydi, ancak Seidl'a göre bu çözüm, gereksiz bir çözüm: "Diğertakımlara parça satan takımların geliştirme ücretlerine saygı duyulması gerekiyor."

"Ancak bu harcamalar, bütçe sınırlaması kurallarında, göreceli parçalar adı altında belirtilmiş durumda. Bu yüzden farklı sınırlamaların gerekli olduğu bir neden göremiyorum."

FIA Başkanı Jean Todt, geçtiğimiz hafta Motorsport.com'a yaptığı röportajda F1'in finansal olarak yeniden ayarlanması gerektiğini söylemişti, ancak sporun yapılan değişikliklerle beraber "daha iyi bir şekilde geri döneceğini" umduğunu söyledi.

Seidl, Todt'un yaptığı açıklamalara katıldığını söyledi ve F1'in doğru kararları alması halinde, uzun vadede daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir doğada olabileceğini söyledi:

"Eğer FIA ve Formula 1 yönetimleri olarak doğru kararları alırsak, Formula 1'in geleceği daha sürdürülebilir olabilir ve geçtiğimiz senelerdeki durumuna göre daha iyi ve daha sağlıklı bir ortama sahip olabilir."

"Günün sonunda bu değişiklikler sporu ve şovu geliştirecek değişiklikler, ki bunlar hem bizim hem de taraftarların yararına olacak şeyler."