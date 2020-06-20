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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Kışın geliştik fakat diğerleri de yerinde durmadı"

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Seidl: "Kışın geliştik fakat diğerleri de yerinde durmadı"
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 07:04

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Avusturya GP öncesi açıklamalarda bulundu ve Red Bull Ring'de gittiklerinde neler olduğunu görmek için sabırsızlandığını söyledi.

McLaren geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım attı ve şampiyonada dördüncü sırada yer almayı başardı.

Ancak bu yıl Racing Point ve Renault gibi takımlar dördüncülük savaşında McLaren'ı geride bırakmayı hedefliyorlar.

Andreas Seidl, McLaren'ın resmi internet sitesiyle yaptığı röportajda çeşitli konulara değindi.

Seidl, “Üzerinde çalıştığımız üç ana alan var. Bunlar: üretim sürecinin hızlandırılması, ekipmanın gelişimi ve yarış ekibinin hazırlanması."

"Çalışanlarımız fabrikaya geri dönerken, sosyal mesafeyi korumaya ilişkin tüm bu yeni önlemleri uygulamaya koyduk. Üretim hızını olabildiğince çabuk arttırmamız çok önemli, çünkü 10 haftada sekiz yarış yapacağız ve bazı parçaların kırılması veya arızalanması durumunda,  çok sayıda yedek parçaya sahip olmak gerekiyor."

“Bu iki buçuk aylık arada açık olan bir şey, her sabah yarışçı olarak uyanmamızın bir nedeni olduğu. Ara ne kadar uzun olursa ve yarışlardan ne kadar uzak kalırsak, mücadeleye geri dönme ve spordaki en iyi isimlere karşı kendimizi ölçme arzusu o kadar büyüyor."

"Takımdaki herkesin, Avusturya'ya geri dönüp nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlı olduğunu garanti edebilirim. Oldukça iyimserim ve Avusturya'da mücadeleye katılmaya kesinlikle hazır olacağız. Kışın kesinlikle iyi bir adım attığımızı biliyoruz. İyi bir test yaptık ama aynı zamanda etrafımızdaki takımlar da iyi iş çıkardı."

"Şimdi bu ivmeyi geri yakalamak ve savaşçı ruha geri dönmek önemli. Umarım iyi bir başlangıç ​​yaparız. ”

"Geriye dönüp baktığımda bu üç-dört aylık süreç güzel bir bölüm değildi. Bu dönemi takım olarak atlatabildiğimiz emin olmak için çok zor kararlar almak zorunda kaldık. Ama geriye dönüp baktığımızda verdiğimiz kararlardan memnunum, takım olarak doğru kararları verdiğimizi düşünüyorum."

Krizden sonra Formula 1'in iyi bir geleceğe sahip olması için FIA ve Formula 1 ile birlikte pek çok iyi karar aldık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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