Seidl, kırmızı bayrak kurallarının değiştirilmesini destekliyor

Mevcut düzenlemelere göre sürücüler, yarışın geçici olarak durdurulması sırasında lastikleri değiştirebiliyor, bu da daha önce pite girenleri potansiyel olarak cezalandırabiliyor çünkü diğerlerine serbest bir pit hakkı verilmiş oluyor.

Norris, Mick Schumacher'in kazasından sonra bir güvenlik aracının çıkmasıyla pite giren ön taraftaki birkaç sürücüden biriydi. Daha sonra bariyerin onarımını kolaylaştırmak için hızla kırmızı bayrak çıkartıldı.

Yarışın durdurulması, Norris'i altıncı sıradan 14'üncü sıraya düşürdü çünkü dışarıda kalanlar serbest lastik değişiminden faydalanabildi.

Geçen yıl hem İtalya hem de Toskana GP'lerinde sıra kaybeden Norris, sonunda toparlanarak 10. sıraya yerleşti.

Yarıştan sonra, lastiğin pistteki parçalardan zarar görme olasılığı nedeniyle getirilen "aptal kuralın" değiştirilmesini istedi.

Takım patronu Seidl, yönetmeliğin gözden geçirilmesi zamanının geldiğini kabul etti.

"Hepimiz aynı odada oturuyorduk ve bu kurala karar verdik, bu yüzden fazla eleştirmenin bir anlamı yok."

"Ancak bence son iki yılda olanlara bakılırsa, bunun sportif açıdan adil olmadığı açık ve nasıl değiştireceğimize kesinlikle sadece sportif açıdan bakacağız."

"Çünkü, kırmızı bayraklara neden oluyorsunuz, aracı tamir etmenize izin veriliyor ve sonrasında eskisinden daha iyi bir pozisyonda oluyorsunuz, ayrıca lastikleri değiştirebiliyorsunuz. Bence bu sadece sportif açıdan mantıklı bir şey değil."

“Artık fark etmiyor, bazen bundan faydalanırsın, bazen faydalanamazsın. Anca genel olarak sportif açıdan yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum ve bence bu yüzden tekrar bir araya gelmeli ve bir değişiklik için baskı yapmalıyız."

Lando Norris, McLaren MCL35M, in the pits Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cidde yarışındaki birçok kesintiyle ilgili olarak, "Açıkçası, Lando'nun daha önce pite girip lastikleri değiştirmesinden sonraki ilk kırmızı bayraktan memnun değildim. Fakat gerekli olup olmadığına karar vermek benim için zor, çünkü bariyerin tam olarak nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden yargılamak zor."

"Daha sonra, ikinci kırmızı bayrak geldi. Pistte çok fazla parça vardı ve sanal güvenlik araçları çıktı. Pistte parçalar olduğunda güvenli gitmeniz gerekiyor çünkü etrafta metal parçalar var, bunların üzerinden geçme veya parçaların havaya fırlayıp seyirciye veya sürücüye çarpma riskini alamazsınız."

"Yani bu bakış açısından, bugün olanlarla kesinlikle bir sorunum yok." dedi.

Buna rağmen Seidl, hayal kırıklığı yaşatan birkaç yarıştan sonra, Daniel Ricciardo'nun beşinciliği de dahil olmak üzere aldıkları sonuçların kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

"Genel olarak sonuçtan çok memnunum çünkü geçirdiğimiz üç zorlu hafta sonundan sonra takım için tekrar iyi bir sonuç almak ve burada rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu görmek çok önemliydi. Daniel bunu gösterdi."

"Ne yazık ki kırmızı bayrak ve lastik değiştirilmesine izin verilen kırmızı bayrak kuralı nedeniyle Lando'nun yarışı mahvoldu ve 10. sıraya geri dönmekten daha fazlasını yapamadı."