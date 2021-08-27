Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Perşembe günü Honda, kaza hasarı nedeniyle Max Verstappen ve Sergio Perez’in bu yılki ikinci motorlarını kaybettiklerini açıkladı ve bu nedenle, iki Red Bull pilotu da ilerleyen zamanlarda grid cezası almaya hazırlanıyor.

Verstappen’in güç ünitesi, Lewis Hamilton’la Siverstone’da yaptığı kazada 51G kuvvete maruz kalmıştı. Perez’in güç ünitesi de Macaristan Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan büyük kazada kullanılamaz hale gelmişti.

Bu Red Bull’un epey sinirini bozdu çünkü motordaki hasar kendi suçları değil ve yılın devamında bunlar, grid cezalarına yol açacaktı.

Perşembe günü Verstappen, kuralların değişmesini ve oluşan hasar rakip takımın suçuysa parça değiştirmenin hiçbir cezaya yol açmamasını önerdi.

Fakat McLaren F1 takım patronu Seidl, bunun geçmişte konuşulduğunu ve hasarı kimin verdiğini kararlaştırmak zor olduğu için bu fikri reddedildi.

Autosport/Motorsport.com tarafından bir kaza nedeniyle yeni motora geçmek zorunda kalmanın sadece kötü şans mı olduğunu sorulduğunda Seidl, “Hep aynı sonuca vardık ki bu da hangi hasarın tamamen kazadan kaynaklandığını ve hangisinin kaynaklanmadığını belirlemenin zor olduğuydu.”

“Bu nedenle biz, kurallardan memnunuz. [Kurallar], oynadığımız oyunun bir parçası.”

“Sonuç olarak, senin dediğin gibi bu kötü şans demek.” cevabını verdi.

Seidl, rakipleri Ferrari’nin bütçe sınırlaması nedeniyle kazaya neden olan tarafın hasarın maliyetlerini ödemesi önerisi konusunda da tutumunu korudu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bunun sürücüleri kazalarda daha sorumlu hale getireceğini söyledi fakat Seidl, Macaristan yarışından sonra bu görüşe katılmadığını dile getirdi.

Seidl, “Bütçe sınırlaması konusunda da aynı şeyi düşünüyorum, [kuralların aynı kalması gerektiğini].”

“Bu konuda çıkan gürültü, her zamanki baş karakterler ve şüphelilerden geliyor.”

“Neticede, bütçe sınırlaması getirilirken uzun süre konuştuk fakat kimse araç hasarlarını bütçeye katmamakla ilgili hiçbir şey söylemedi.”

“Bu sadece içinde bulunduğumuz meydan okumanın bir parçası. Yılın başında hem dayanıklılık sorunları hem de kaza maliyetleri için belli miktarda bir bütçe hesaplanması gerekiyordu. Ardından, bunu yılın devamında kontrol altında tutmanız lazım.” dedi.