Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Haberler

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Andreas Seidl, rakip takımların neden oldukları kaza hasarlarının “kötü şans” olduğunu söyleyerek Formula 1’in motor kurallarının değişmesi için bir sebep olmadığını dile getirdi.

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Perşembe günü Honda, kaza hasarı nedeniyle Max Verstappen ve Sergio Perez’in bu yılki ikinci motorlarını kaybettiklerini açıkladı ve bu nedenle, iki Red Bull pilotu da ilerleyen zamanlarda grid cezası almaya hazırlanıyor.

Verstappen’in güç ünitesi, Lewis Hamilton’la Siverstone’da yaptığı kazada 51G kuvvete maruz kalmıştı. Perez’in güç ünitesi de Macaristan Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan büyük kazada kullanılamaz hale gelmişti.

Bu Red Bull’un epey sinirini bozdu çünkü motordaki hasar kendi suçları değil ve yılın devamında bunlar, grid cezalarına yol açacaktı.

Perşembe günü Verstappen, kuralların değişmesini ve oluşan hasar rakip takımın suçuysa parça değiştirmenin hiçbir cezaya yol açmamasını önerdi.

Fakat McLaren F1 takım patronu Seidl, bunun geçmişte konuşulduğunu ve hasarı kimin verdiğini kararlaştırmak zor olduğu için bu fikri reddedildi.

Autosport/Motorsport.com tarafından bir kaza nedeniyle yeni motora geçmek zorunda kalmanın sadece kötü şans mı olduğunu sorulduğunda Seidl, “Hep aynı sonuca vardık ki bu da hangi hasarın tamamen kazadan kaynaklandığını ve hangisinin kaynaklanmadığını belirlemenin zor olduğuydu.”

“Bu nedenle biz, kurallardan memnunuz. [Kurallar], oynadığımız oyunun bir parçası.”

“Sonuç olarak, senin dediğin gibi bu kötü şans demek.” cevabını verdi.

Seidl, rakipleri Ferrari’nin bütçe sınırlaması nedeniyle kazaya neden olan tarafın hasarın maliyetlerini ödemesi önerisi konusunda da tutumunu korudu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bunun sürücüleri kazalarda daha sorumlu hale getireceğini söyledi fakat Seidl, Macaristan yarışından sonra bu görüşe katılmadığını dile getirdi.

Seidl, “Bütçe sınırlaması konusunda da aynı şeyi düşünüyorum, [kuralların aynı kalması gerektiğini].”

“Bu konuda çıkan gürültü, her zamanki baş karakterler ve şüphelilerden geliyor.”

“Neticede, bütçe sınırlaması getirilirken uzun süre konuştuk fakat kimse araç hasarlarını bütçeye katmamakla ilgili hiçbir şey söylemedi.”

“Bu sadece içinde bulunduğumuz meydan okumanın bir parçası. Yılın başında hem dayanıklılık sorunları hem de kaza maliyetleri için belli miktarda bir bütçe hesaplanması gerekiyordu. Ardından, bunu yılın devamında kontrol altında tutmanız lazım.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Önceki haber

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

1 s
2
Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

33 dk
3
Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

1 s
4
Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

3 s
5
Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

19 s
Son Haberler
Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”
F1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

12dk
Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
F1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

33dk
Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
F1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

1 s
Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
F1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

1 s
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

2 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
2 s

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Verstappen: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki deneyimi önemli değil"
Formula 1

Verstappen: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki deneyimi önemli değil"

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Bottas ve Russell, Mercedes'in 2022 kararı hakkında kesin bir şey söylemekten kaçındı Belçika GP
Formula 1

Bottas ve Russell, Mercedes'in 2022 kararı hakkında kesin bir şey söylemekten kaçındı

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş
Formula 1 Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider
MotoGP MotoGP

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”
Formula 1 Formula 1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Son Haberler

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”
Formula 1 Formula 1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.