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Önceki / Emilia-Romagna GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Emilia Romagna GP / Haberler

Seidl, Imola'daki hatasından sonra öz eleştiride bulunan Norris'i anlıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Imola sıralama turlarında yaptığı hatanın ardından kendisine karşı öz eleştiride bulunan Lando Norris'in, bunu yaparak karakterini belli ettiğini düşünüyor.

Seidl, Imola'daki hatasından sonra öz eleştiride bulunan Norris'i anlıyor

Norris, Emilia Romagna Grand Prix'si sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yapmayı başarmıştı ve bu da kariyerinin en iyi sıralama sonucu olacaktı, fakat 9. virajda pist limitlerini ihlal ettiği için bu zaman turu silindi.

Bu hata, epey pahalıya patladı çünkü Norris, çok daha güçlü göründüğü hafta sonunda Daniel Ricciardo'nun gerisine, yani yedinci sıraya kadar düştü.

Sıralama turlarının ardından konuşan Norris, son derece hayal kırıklığı yaşadığını ve hata yaparak her şeyi berbat ettiğini belirtti. 

Sıralama turlarının ardından Norris'i teselli ettiğini söyleyen Seidl, İngiliz pilotun tepkisinin kişiliğinin bir parçası olduğunu, fakat pazar günkü yarışa kadar çabucak toparlanıp, yeniden işine odaklanabileceğini belirtti.

Seidl, "Bunun Lando'ya has bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu onun karakterinin ve kişiliğinin bir parçası, haliyle çok öz eleştirel davranıyor."

"Bunu önceki yıllarda da gördüm. Bununla beraber en geç yarın sabah bunu bir kenara bırakmayı başaracak ve karşı karşıya olduğumuz göreve tam olarak odaklanabilecek biri."

"Sıralama turlarında kusursuz bir iş yaptı, adeta uçuyordu."

"Seansın ardından pek de hoşlanmasa da ona sarıldım. Fakat eminim yarın sabah tam odaklanmış şekilde geri dönecek." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Sıralama turlarından birkaç saat sonra konuşan Norris, ilk tepkisinin hâlâ arkasında olduğunu ve Imola'da geçiş yapmak çok zor olduğu için üzüntüsünün daha da arttığını belirtti.

Norris, "Hâlâ söylediklerimin ardındayım. Üçüncülüğü almalıydım, bu yüzden yaptıklarımdan memnun olamam öyle değil mi?"

"Seanstan çıkarabileceğimiz çok fazla pozitif şey olduğunu düşünüyorum. Aslında üçüncü olabileceğimiz gerçeği bizim için çok olumlu bir şey."

"Fakat burada geçiş yapmak kolay  değil, bu yüzden elbette yaptığım yoruma katılmaya devam ediyorum, çünkü tam olarak öyle oldu." dedi.

Norris, Motorsport.com'a verdiği demeçte Imola'daki pist limitlerine adapte olmanın son derece zor olduğunu söyledi.

"Bu, iç tarafta bulunan oldukça yüksek bir kerb ve durumu yönetmek için çok fazla yeriniz yok."

"Çok özel bir çizginiz var ve eğer biraz daha hızlı gidiyorsunuz, o zaman birkaç santim daha genişten dönebilirsiniz."

"Çok zor bir viraj, orta kısmında adeta kör gibisiniz, virajdan çıkışı göremiyorsunuz. Bu yüzden, bu pistin muhtemelen tam olarak nereye gitmeniz gerektiğini yargılamanın en zor olduğu yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Göründüğünden çok daha zor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Filip Cleeren

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