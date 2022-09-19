Seidl: "İlk yarışlardaki fren sorunları nedeniyle sezonun bu noktasında geri kalabiliriz"

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2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlarından biri hiç şüphesiz ki McLaren. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren takım, an itibariyle takımlar şampiyonası dördüncülüğü için Alpine ile çekişmekte.

Ancak bu tarafta da işler pek iyi değil, nitekim sezon boyunca istikrarlı puanlar alarak güçlü bir pozisyona gelmeyi başaran Alpine, Singapur'a getirilecek yeni bir tabanla daha da güçlenmeyi ve şampiyonadaki 18 puanlık farkı arttırmayı amaçlıyor.

Sezonun ilk yarışlarında fren sorunları nedeniyle geri kalan McLaren, sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'de puan dahi alamamıştı -Seidl'e göre bu sorunlar, aracı güncellemelerine büyük engel teşkil etmiş vaziyette.

Fren sorunlarının etkisinin Alpine ile mücadelede fark yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Seidl şunları söyledi: "Elbette [fren sorunları] bize yardımcı olmadı, nitekim özellikle sezonun bu döneminde güncellemeler için kullanmayı tercih edeceğiniz çok sayıda kaynağı sorunu çözmek amacıyla kullanmak zorunda kaldık."

"Yine de geçen yıl zayıf olduğumuz alanlarda güçlü adımlar attığımızı düşünüyorum, aynı zamanda son iki sezona kıyasla daha az rekabetçi olduğumuz da ortada."

"Şimdi geriye dönüp sezonun nasıl geçtiğine baktığımızda, Bahreyn testinde frenler nedeniyle yaşadığımız zor başlangıcı görüyoruz, bu da Formula 1'in bu dönemine girerken geri adım atmamıza sebep oldu."

"Kesinlikle olmak istediğimiz yerde değiliz, buna rağmen takımın sezon boyunca güçlü bir reaksiyon göstererek geri döndüğünü düşünüyorum."

"Bahreyn'deki ilk yarışta nerede olduğumuzu unutmadık; gridin neredeyse en arkasındaydık. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda ve işe yarayan güncellemelerle kaydedebildiğimiz ilerlemeye baktığımızda, iyi bir korelasyon oluşturmayı başardığımız ortaya çıkıyor. Bu olumlu."

"Ancak zorlu başlangıç nedeniyle, şu anda bulunduğumuz yeri, yani 4. veya 5. en iyi araç olduğumuzu kabul etmek zorundayız, ki bu da sezona başladığımız yere kıyasla iyileştiğimiz anlamına gelmekte" dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese