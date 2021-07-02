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Seidl: "İki araçla da Ferrari'nin önüne geçmemiz lazım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu hafta sonu iki araçla birden Ferrari sürücülerinin önünde yer almak istediklerini söyledi.

Seidl: "İki araçla da Ferrari'nin önüne geçmemiz lazım"

McLaren, bu yıl düzenli olarak puan almayı başaran takımların başında geliyor ve hemen hemen tüm pistlerde hızlı bir görüntü çizdiler.

Özellikle Lando Norris, çoğu yarışta ilk beşe girmeyi başardı ve takımına değerli puanlar getirdi.

Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansından önce konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, çeşitli konulara değindi.

Seidl, “Bu hafta sonu, sanki yeni bir piste varmış gibi hazırlanıyoruz ve her zamanki gibi hem pist yürüyüşü hem de toplantılar yaptık."

"Hava şartları değişmiş durumda ve pazar günü yağmur yağabilir. Daha yumuşak lastiklere sahibiz ve bu hafta sonu yeni bir lastik yapısı test etmemiz gerekiyor, bu yüzden özel bir antrenman programımız var."

"Geçen hafta Lando beşinci oldu ki bu, mükemmel bir sonuçtu. Fakat bu hafta sonu her iki sürücümüzün de Ferrari'nin önünde olması bizim için önemli."

"Ferrari'nin aldığı sonuçlara şaşırmadım çünkü geçen yıl bile, onları asla yabana atmıyorduk. Bu takımın çok büyük bir deneyimi, harika kaynakları ve iki mükemmel sürücüsü var. Sürekli olarak onların önünde olmak için işimize odaklanmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için gerekenlere sahibiz." dedi.

Son olarak Norris'le ilgili de şöyle dedi: "Lando'nun geçen yıldan bu yana kaydettiği ilerlemeden çok memnunum. Sıralama turları ve yarışlardaki performansı mükemmel bir izlenim bırakıyor. İyi sonuçlar elde etmek için hem takım hem de araçtan tam olarak ne alması gerektiğini biliyor. Lando'nun McLaren ile uzun süreli bir sözleşmesinin olması harika. Umarım tekrar ön bölüme dönmemize yardımcı olur."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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