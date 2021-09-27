Seidl: "Hayal kırıklığına uğrayan Norris, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönecek"

Genç pilot, Sochi'de pole pozisyonunu aldıktan sonra, yarışın son turlarına doğru Lewis Hamilton'ı arkasında tutabilmesi ile beraber kariyerindeki ilk F1 yarış galibiyetine doğru ilerliyordu.

Ancak yarışın bitimine birkaç tur kala yağmurun gelmesi ile beraber Norris ve McLaren, geçiş lastiklerine çok geç zamanda geçtiler. Pite geç gelmeleri, onlara büyük bir vakit kaybettirdi ve Hamilton'ın galibiyeti almasına yol açtı.

Yarışı yedinci sırada tamamlayan Norris, olanların ardından "kalbinin kırık" olduğunu belirtti.

Ancak McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu olayların Norris'in isteğini aşağıya çekmeyeceğini ve hem kendisinin hem de Woking merkezli takımın Rusya GP'sinin ardından geleceğe daha hazırlıklı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Motorsport.com'un, yakın zamanda olan olayların ne tür etkileri olacağı sorusunu yanıtlayan Seidl, "Bence bu olaylar onu (Norris) ve takımı daha güçlü yapacak, çünkü bu anlar takım olarak size çok fazla şey öğretir."

"Eğer her şey plana göre giderse bu, her zaman daha kolay bir şeydir. Bu tür anlar büyük hayal kırıklıkları yaratır, ancak öğrenme fırsatı yaratır ve bir sonraki durumda Lando ve takım ile beraber daha iyi karar almamıza yardımcı olur."

"Bu, sporun bir parçası. Bu tür durumların olduğu alt kategorilerden hiçbir farkı yok ve büyük hayal kırıklıkları var, özellikle Lando'nun bu kadar büyük bir şey başarmaya yakın olduğu göz önüne alındığında."

"Ancak onun ve takımın, bu durumdan daha güçlü çıkması için yeterince deneyime sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Turlar geride kaldıkça Norris'in yarış kazanmasının daha mümkün olduğu ortadaydı. İkinci sıradaki Hamilton, McLaren'e daha fazla yaklaşmakta zorlanıyordu.

Her ne kadar Norris'in kuru havada yarışın biteceği durumda liderliği kaybetmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu göz önünde olsa da Seidl, neler olabileceğini düşünmekle zaman kaybetmeyeceğini söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Seidl, "Ben, neler olabileceği veya ne olması gerektiği konusunda enerji harcamayan birisiyim."

"Elinizdeki gerçeklere bakmanız ve nelerin daha iyi olabileceği konusunda analizler yapmanız gerekiyor, sonra da her şeyi sıfırlayıp yeniden ilerlemeniz gerekiyor."

"Ben, nelerin mümkün olup olmayacağını düşünerek zaman kaybetmem, örnek vermek gerekirse, Lando'nun ilk galibiyeti. O çok üzgün, biz de yarışın sonucundan dolayı üzgünüz, son üç turda olanlar hakkında da. Ancak hayal kırıklığı ve üzüntü, bunlar sizi ileri götürecek şeyler değildir." dedi.

Seidl, McLaren'in F1 gridinde gösterdiği yükseliş sırasında bir takım engellerin her zaman olacağını, ancak bu engellerin uzun vadede onlara fayda sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Alman takım patronu, "Bu yolculuğun bir parçası, bir şeylerin her zaman düzgün veya çıkışlı gitmeyeceğini kabul etmek. Bu, sporun normal bir parçası. Ve böyle büyük hayal kırıklığı olan günler yaşarsınız."

"Ancak bu, size mütevazı ve kendi ayaklarınız üzerinde durmanız için verilen bir fırsattır."

"Önemli olan şey ise tüm rakiplerinize olan saygınızı korumanızdır, basit bir şekilde öğrenmeye devam etmektir. Tekrardan söylemeliyim, takımda gördüğüm her şeyi göz önüne aldığımızda, çok ama çok mutluyum ve yolculuğumuzda her şeyi bir araya getirdiğimizde, yeniden düzenli olarak Red Bull ve Mercedes ile mücadele edebileceğimiz bir noktada olacağımıza eminim."

"Ve tabii ki, pistlere de bağlı olarak, şu anda bile arada sırada pole pozisyonları ve galibiyetler için mücadele edebiliyor olmak çok güzel."