Seidl: "Gelişmemiz gerektiği açıkça ortada"

Haberi dinle

McLaren, Montreal'de sezonun en kötü hafta sonlarından birini geçirdi. Sıralama turlarının ikinci bölümünde sensörü sorunu yaşayan Lando Norris, günü ancak 14. sırada tamamlayabildi. Sorunun ardından takım Norris'i eski bir güç ünitesine geçirdi; bu da ciddi bir düzlük hızı kaybı yaşanacağı anlamına geliyordu.

Yarışta işler daha da kötüye gitti. İkinci Sanal Güvenlik Aracı periyodunda hem Norris'i, hem Daniel Ricciardo'yu pite çağıran takım Ricciardo'ya yavaş bir pit yaparken, Norris'e doğru lastikleri getirmeyi unuttu ve İngiliz pilot epey zaman kaybetti.

Sonuç itibariyle, Norris 15, yarışın son turlarında frenleri koruması söylenen Ricciardo ise 11. sırada yer aldı ve takım Bahreyn'den sonra ilk kez bir yarışı puansız kapattı.

Orta gruptaki rakiplerinin araçlarını geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Seidl, takımın daha fazla performans bulması gerektiğini kabul ediyor.

Seidl, "Açıkçası bizim için hayal kırıklığı yaratan bir yarış oldu, genel olarak çeşitli nedenlerle son derece hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonuydu."

"Dayanıklılık sorunları, yarıştaki bir takım operasyon sorunları, aynı zamanda hız eksikliği gibi birçok şeyle boğuştuk."

"Ayrıca bir iletişim sorunu yaşadık, pit stoplarda yaşadığımız sorunlara da bu sebep oldu. Analiz edip daha güçlü bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor."

"Nelerin yanlış gittiğine yönelik çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu, neyin yanlış gittiğini takım olarak kendi içimizde gözden geçirmemiz gereken bir şey."

"Daha önce de söylediğim gibi, gecikmelerin sebebi takım içindeki bir iletişim sorunuydu."

"Yarışın sonuna doğru her iki araçta da bazı parametreleri, örneğin frenleri yönetmek zorunda kaldık ve bu nedenle Daniel'in önündekilerin temposuna ayak uydurup atak yapması mümkün değildi." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren şampiyonada hala dördüncü, ancak takım son beş yarışta sadece 19 puan topladı ve hemen arkadaki Alpine, Alfa Romeo gibi takımlar farkı kapatmaya başladı.

Seidl, "Tabii ki son iki yarışa bakarsanız, özellikle Alpine'e kıyasla gerileme eğiliminde olduğumuz kesin. Ayrıca Cuma günü Aston Martin gibi takımların da güçlenme eğiliminde olduğunu gördük."

"Dolayısıyla, takımlar şampiyonası dördüncülüğü için savaşmaya devam ettiğimizden emin olmak için, dayanıklılık, yarış içi operasyon, performans gibi alanlarda gelişmemiz gerektiği açık."

"Açıkçası araç hakkında bilgi edinmeye devam etmek ve mevcut paketten daha fazlasını çıkarmak için öğrendiklerimizi uygulamak istiyoruz."

"Şu an için çeşitli nedenlerle -bütçe sınırını aşmamak da dahil olmak üzere- büyük güncellemeler getirmeyi planlamıyoruz." dedi.

Son olarak hafta sonunun olumlu yanlarından bahseden Seidl, Norris'in eski güç ünitesinin havuza dönebileceğine inanıyor.

"Lando'nun yaşadığı sorun sensörle ilgiliydi ve motorun güç kaybetmesine sebep oluyordu, bu yüzden ikinci bölümde piste çıkamadı."

“Durumu analiz ettik ve havuzdaki diğer güç ünitesine dönmeye karar verdik."

"Cumartesi kullandığımız güç ünitesinin tamir edilebileceğini umuyoruz. Şu an için sezonu üç güç ünitesiyle bitiremeyeceğimize dair bir işaret yok." dedi.